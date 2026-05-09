Vélez-Málaga crea cuatro pasos de peatones elevados para regular el tráfico y aumentar la seguridad en la N-340

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado las obras de construcción de cuatro pasos de peatones elevados a lo largo de la antigua carretera nacional 340. La actuación permitirá regular la circulación de vehículos e incrementar la seguridad vial a requerimiento de los vecinos de las viviendas y urbanizaciones próximas a esta carretera, que es una de las principales arterias de acceso y tránsito del municipio.

Desde hace años, el Consistorio veleño venía reclamando actuaciones para calmar el tráfico a lo largo de esta carretera ante el incremento de población, sobre todo en verano, que se jugaba la vida para cruzar a la playa, o la cesión de la titularidad para acometerla con recursos propios.

Recientemente el Gobierno central ha cedido la titularidad al Ayuntamiento del tramo de la antigua N-340 entre Benajarafe y la desembocadura del río Vélez. Por ello, el Consistorio ha dado luz verde a la instalación de cuatro nuevos pasos elevados «necesarios para la regulación del tránsito peatonal en este entorno, para garantizar la seguridad en la zona y una mayor fluidez y accesibilidad en el tráfico rodado de un tramo que presenta una importante densidad vehicular y de viandantes en determinados momentos del día».

Tras la incorporación de los nuevos pasos elevados, la N-340 adquirirá la calificación de travesía, lo que supone una reducción de la velocidad en los tramos.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, ha manifestado que esta «inversión repercutirá de forma directa en esta vía, a fin de adaptarla a las necesidades reales de los vecinos».

Los cuatro pasos de peatones se construirán sobre plataforma elevada para reducir la velocidad de circulación. Las obras suponen una inversión de 38.113,57 euros, con un plazo de ejecución de 10 días. Los trabajos los acometerá la empresa Pavasur 1, S. L. adjudicataria del concurso público convocado.

Los pasos peatonales irán ubicados, concretamente, en: Almayate, Valleniza (Castillo del Marqués y urbanización Vallemar) y en la entrada de Benajarafe (a la altura de Torre Moya).

En el caso de Valleniza, la inserción de ambos elementos elevados responde a un criterio estratégico, pues prestarán servicio al desarrollo habitual de la Escuela de Hostelería y al CEIP Torrejaral.

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El proyecto se completa con la instalación de la correspondiente señalización luminosa vertical, para facilitar su visibilidad y garantizar una accesibilidad y tránsito cómodos y seguros en un emplazamiento que cada día registra mayores índices de circulación de vehículos y de personas.