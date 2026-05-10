Rescatado un hombre tras sufrir una caída de tres metros de altura desde un mirador en Nerja

Los Bomberos han rescatado este domingo a un hombre que se había precipitado accidentalmente por un mirador en Nerja, según ha informado en un comunicado el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios testigos informaron al 112, sobre las 17.15 horas, de un hombre que se había caído desde el Mirador Bendito a la playa del Carabeo. Fue en ese momento cuando, desde el centro coordinador, se alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los sanitarios solicitaron la intervención de los Bomberos del Consorcio Procincial, dado que el herido se localizaba en una zona de difícil acceso.

Tras su llegada, los bomberos procedieron al rescate de la víctima, que había sufrido una caída de unos tres metros de altura. El herido fue transportado hasta la ambulancia para su posterior traslado al hospital de la Axarquía.

No han transcendido más datos sobre el estado o la edad del varón accidentado, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Nerja

El Consorcio Provincial de Bomberos de Nerja atendió ayer a cuatro personas tras un accidente de tráfico en la A-7, a la altura del municipio, en el kilómetro 925 y en sentido Málaga.

Cuando aparecieron los efectivos, los cuatro ocupantes del único turismo implicado en el siniestro ya se encontraban fuera del vehículo.