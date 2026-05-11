Servicios
El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga contará con un quiosco cafetería a mediado de junio
El alcalde entrega las llaves al concesionario, que explotará el quiosco cafetería durante 15 años prorrogables otros cinco, para dar servicio a los niños y mayores que acudan a disfrutar del parque
El parque María Zambrano contará a mediados del mes de junio con un quiosco cafetería para uso y disfrute de los niños y mayores que acudan a partir de ahora a disfrutar de esta gran zona verde situada en el centro de la capital de la comarca de la Axarquía, la más visitada del municipio.
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha entregado las llaves del quiosco cafetería al concesionario de la explotación, que dotará al parque María Zambrano de un nuevo servicio para vecinos y visitantes.
La concesión del quiosco se prolongará durante un periodo de 15 años, con posibilidad de prórroga por cinco años más, garantizando la viabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión realizada por los gestores de este negocio hostelero.
Más vida al parque
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado que la apertura del quiosco cafetería dará más valor al parque y supondrá un atractivo más para quienes quieran visitarlo para pasear, practicar deporte o disfrutar en familia.
"Esta instalación otorga a este espacio público un valor, después de tanto tiempo cerrado, y lo hace de una manera que favorece el emprendimiento local y el dinamismo económico. Queremos parques vivos, espacios donde apetezca estar, compartir y disfrutar, y este quiosco será una pieza clave para conseguirlo en el parque María Zambrano", ha explicado el regidor.
Obras de acondicionamiento
La concesión de la explotación del quiosco cafetería del parque de la pensadora veleña incluye las obras de adecuación necesarias para prestar el servicio a cargo del concesionario, garantizando que al final de la concesión la instalación revierta al Ayuntamiento en perfecto estado.
El quiosco cafetería será explotado por Sergio Sánchez Benítez quien ha explicado que quiere llegar a todas las edades ofreciendo desayunos, meriendas y cenas en verano, con almuerzos en invierno. Su intención es poder levantar la persiana del quiosco a mediados de junio "para que todos juntos podamos ver a España en el Mundial".
- Dimite la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, tras ser detenida por la Guardia Civil
- La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
- Una bronca en Benajarafe acaba con agresiones a dos policías, dos detenidos y dos pistolas simuladas intervenidas
- Una mujer permanece en observación en el hospital tras darle un codazo su pareja cuando iban en moto en Vélez-Málaga
- Torrox adjudica las obras para instalar el segundo puente de madera más largo de Andalucía
- Un fallecido tras la colisión de un camión con un turismo en la A-7 en Nerja
- Sabor a Málaga desembarca en Torrox con más de 400 productos locales
- Randstad busca cubrir 60 empleos en Málaga de envasador para el sector alimentario en Valle-Niza: estas son las condiciones y el sueldo