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El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga contará con un quiosco cafetería a mediado de junio

El alcalde entrega las llaves al concesionario, que explotará el quiosco cafetería durante 15 años prorrogables otros cinco, para dar servicio a los niños y mayores que acudan a disfrutar del parque

El parque María Zambrano contará con un quiosco cafetería a mediados de junio.

El parque María Zambrano contará con un quiosco cafetería a mediados de junio. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El parque María Zambrano contará a mediados del mes de junio con un quiosco cafetería para uso y disfrute de los niños y mayores que acudan a partir de ahora a disfrutar de esta gran zona verde situada en el centro de la capital de la comarca de la Axarquía, la más visitada del municipio.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha entregado las llaves del quiosco cafetería al concesionario de la explotación, que dotará al parque María Zambrano de un nuevo servicio para vecinos y visitantes.

La concesión del quiosco se prolongará durante un periodo de 15 años, con posibilidad de prórroga por cinco años más, garantizando la viabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión realizada por los gestores de este negocio hostelero.

El parque María Zambrano es el más importante de la ciudad de Vélez-Málaga. | GOOGLE MAPS

El parque María Zambrano es el más importante de la ciudad de Vélez-Málaga. / Google Maps

Más vida al parque

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado que la apertura del quiosco cafetería dará más valor al parque y supondrá un atractivo más para quienes quieran visitarlo para pasear, practicar deporte o disfrutar en familia.

"Esta instalación otorga a este espacio público un valor, después de tanto tiempo cerrado, y lo hace de una manera que favorece el emprendimiento local y el dinamismo económico. Queremos parques vivos, espacios donde apetezca estar, compartir y disfrutar, y este quiosco será una pieza clave para conseguirlo en el parque María Zambrano", ha explicado el regidor.

El parque María Zambrano es el más importante de la ciudad de Vélez-Málaga

El parque María Zambrano es el más importante de la ciudad de Vélez-Málaga / L.O.

Obras de acondicionamiento

La concesión de la explotación del quiosco cafetería del parque de la pensadora veleña incluye las obras de adecuación necesarias para prestar el servicio a cargo del concesionario, garantizando que al final de la concesión la instalación revierta al Ayuntamiento en perfecto estado.

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El quiosco cafetería será explotado por Sergio Sánchez Benítez quien ha explicado que quiere llegar a todas las edades ofreciendo desayunos, meriendas y cenas en verano, con almuerzos en invierno. Su intención es poder levantar la persiana del quiosco a mediados de junio "para que todos juntos podamos ver a España en el Mundial".

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