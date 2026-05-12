El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga tendrá quiosco cafetería a mediados de junio

El parque María Zambrano contará a mediados del mes de junio con un quiosco cafetería para uso y disfrute de los niños y mayores que acudan a partir de ahora a disfrutar de esta gran zona verde situada en el centro de la capital de la comarca de la Axarquía, la más visitada del municipio.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha entregado las llaves del quiosco cafetería al concesionario de la explotación, que dotará al parque María Zambrano de un nuevo servicio para vecinos y visitantes.

La concesión del quiosco se prolongará durante un periodo de 15 años, con posibilidad de prórroga por cinco años más, garantizando la viabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión realizada por los gestores de este negocio hostelero.

Obras de adecuación

La concesión de la explotación del quiosco cafetería incluye las obras de adecuación necesarias para prestar el servicio a cargo del concesionario, garantizando que al final de la concesión la instalación revierta al Ayuntamiento en perfecto estado.

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El quiosco cafetería será explotado por Sergio Sánchez Benítez quien ha explicado que quiere llegar a todas las edades ofreciendo desayunos, meriendas y cenas en verano, con almuerzos en invierno. Su intención es poder levantar la persiana del quiosco a mediados de junio «para que todos juntos podamos ver a España en el Mundial».