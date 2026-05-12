Periana ofrenda a San Isidro Labrador más de 40 toneladas de trigo solidario

Periana se prepara para vivir una de sus celebraciones más singulares y devocionales. El municipio de la Alta Axarquía dedica desde este jueves 14 de mayo su feria a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con un programa que combina tradición, música, convivencia, actos religiosos y una procesión única marcada por el lanzamiento de más de 40 toneladas de trigo solidario desde balcones y calles del pueblo.

La festividad ha sido presentada este martes en Torre del Mar por la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marilé Muñiz; la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete; el concejal de Fiestas, Javier Segarra; y el concejal de Turismo, Juan Peñas.

La feria comenzará este jueves con el pasacalles de la Banda Municipal de Música de Periana, a las 19.00 horas, y el pregón de Paco Guerrero, previsto a las 21.00 horas en la plaza de la Fuente. La jornada se completará con fuegos artificiales, elección de Miss y Mister de la Feria, la apertura de la caseta oficial, la actuación de la Orquesta New Velada y música de DJ Coman.

Los vecinos de Periana lanzan trigo al paso de San Isidro. / Hermandad San Isidro Labrador de Periana

Una tradición de siglos

El día grande será el viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador. A las 11.00 horas se celebrará la misa en la iglesia del mismo nombre, amenizada por el Coro Rociero Camino de Olivares. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, comenzará la procesión del santo por las calles de Periana, acompañada por la Banda Municipal de Periana y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Caridad de Vélez-Málaga.

La procesión sigue un modelo de procesión único en el mundo según los cánones den San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza que a lo largo de su vida donaban todo lo que tenían a los más necesitados. Los actos comenzaron el pasado fin de semana con el traslado de Santa María de la Cabeza a la plaza de la Fuente.

La procesión de San Isidro en Periana se alarga doce horas por las ofrendas de los vecinos. / Hermandad San Isidro Labrador de Periana

Doce horas de procesión

El recorrido supera el kilómetro y medio y puede prolongarse durante más de doce horas, con un encierro previsto inicialmente para las 3.00 horas, aunque habitualmente se alarga hasta la madrugada. Durante la procesión, los vecinos lanzan trigo al paso del patrón en cumplimiento de sus mandas.

La tradición establece que cada familia entregue, como mínimo, el equivalente al peso del mayor de sus miembros. El trigo recogido se destina posteriormente a causas benéficas. Quienes no puedan asistir podrán colaborar mediante un saco solidario valorado en 15 euros, a través de la cuenta habilitada para ello.

La vicepresidenta de la Mancomunidad, Marilé Muñiz, destacó que Periana vive esta festividad "con gran devoción" y subrayó el carácter especial de la procesión: "Las actividades festivas se combinan con las religiosas, destacando la larguísima y emotiva procesión del Santo por las calles de Periana, con esas mandas solidarias que expresan el gran sentimiento de sus habitantes hacia su patrón".

Los actos comenzaron el pasado fin de semana con la bajada de Santa María de la Cabeza a la plaza de la Fuente. / Hermandad San Isidro Labrador de Periana

Primera celebración sin mayordomos desde 1825

La alcaldesa, Meritxel Vizuete, recordó que San Isidro es "una de las celebraciones más queridas, sentidas y representativas" del municipio. "San Isidro no es solo una fecha en el calendario, es memoria, es fe, es convivencia, es campo, es tradición y es también una manera de decir quiénes somos como pueblo", afirmó.

Vizuete también señaló que este año la celebración presenta una circunstancia excepcional, ya que será la primera desde 1825 que Periana festeje San Isidro sin la figura de los mayordomos. La regidora reconoció el papel histórico que han desempeñado y expresó el deseo de que el municipio pueda volver a contar con ellos en próximas ediciones.

En esta ocasión, la organización corre a cargo del Ayuntamiento, la Hermandad y los vecinos, con la colaboración de colectivos, comercios y asociaciones locales.

Cartel de las fiesta de San Isidro en Periana 2026. / Mila Zamora Bonilla

Degustaciones, conciertos y juegos populares

El programa festivo continuará el sábado 16 de mayo con fiesta infantil, música de DJ José Campos, degustaciones de cerveza y embutidos, actuaciones de los grupos de baile de Abraham Ortiz y el concierto de La Retromusical. Por la tarde se celebrará la tradicional carrera de cintas en bicicleta para pequeños y mayores.

La noche contará con las actuaciones de Rosi Campos, la Orquesta Milenium, Las chicas de la Farándula y DJ Antonio Hierro.

El domingo 17 de mayo, la jornada arrancará con el pasacalles de la Panda de Verdiales San Isidro de Periana. También habrá degustaciones, merienda para los mayores, elección del Abuelo y la Abuela de la fiesta, actuación del Coro Camino de Olivares y copla con Adolfo Cisneros. La feria concluirá con la Orquesta Infinity Show, DJ José Moreno y la tradicional traca de cohetes.

Romería junto al embalse de La Viñuela

Tras la feria, Periana celebrará del 22 al 24 de mayo la Romería en honor a San Isidro Labrador, que tendrá como escenario el entorno del embalse de La Viñuela.

El viernes 22, la comitiva partirá desde la plaza de la Fuente hacia Las Mayoralas. Tras la Celebración de la Palabra, con la participación del Coro Rociero Camino de Olivares, San Isidro saldrá en una carreta tirada por bueyes hacia la zona del embalse.

El sábado 23 habrá actividades durante toda la jornada, música con José Dance, La Retromusical, masterclass de zumba con Yoanna, carreras de cintas a caballo, la Orquesta Infinity Show y DJ José Moreno.

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La romería concluirá el domingo 24 con una misa rociera, verdiales, paella popular al precio simbólico de dos euros, actuaciones musicales de Elisa Ariza y El Mauro, y el regreso del patrón, previsto para las 18.00 horas, con el emotivo encierro en su hornacina.