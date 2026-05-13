Torrox licita la concesión del bar de la plaza de La Almedina y el quiosco de la plaza María Zambrano en Los Llanos

El Ayuntamiento de Torrox ha sacado a concurso la concesión del bar de la plaza de La Almedina y del quiosco instalado en la plaza María Zambrano de Los Llanos, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga.

El adjudicatario del bar de la plaza de La Almedina deberá reportar al Consistorio torroxeño un canon anual de unos 9.500 euros, mientras que el del quiosco de Los Llanos, reportará unos 1.400 euros en pliego de condiciones del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Torrox.

De esta manera, el Consistorio torroxeño apuesta "por la dinamización de espacios públicos emblemáticos del municipio, favoreciendo tanto la actividad económica como la mejora de los servicios disponibles para vecinos y visitantes", según ha manifestado el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP).

La concesión del bar La Almedina de Torrox es por 15 años. / L.O.

Concurso

El plazo de duración de la concesión será de 15 años, mediante procedimiento abierto por concurso público. Para la valoración de las ofertas y la determinación de la propuesta más ventajosa desde el punto de vista económico, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, el importe ofrecido, que los aspirantes no sean titulares de otra concesión demanial en el municipio de Torrox, y las memorias de actuaciones, tanto para el bar de la plaza de La Almedina como para el quiosco de la plaza María Zambrano.

La presentación de ofertas será de 30 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOP de Málaga. Las ofertas, así como la documentación necesaria y la información correspondiente, podrán presentarse y consultarse en el propio Ayuntamiento de Torrox.

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Participación

El concejal de Comercio y Casco Histórico, José Manuel Fernández, ha animado a emprendedores y profesionales del sector a participar en esta convocatoria, que es "una excelente oportunidad para desarrollar proyectos vinculados a dos espacios con gran potencial y una ubicación privilegiada dentro del municipio".