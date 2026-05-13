Vélez-Málaga abre el plazo para participar en el sorteo de 188 viviendas protegidas en régimen cooperativo

La Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga, S.A. (Emvipsa) ha abierto el plazo de solicitud para participar en el proceso de selección, mediante sorteo, de las nuevas promociones de vivienda protegida en régimen de cooperativa en Vélez-Málaga impulsadas por Galivivienda.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de junio, dentro de un procedimiento que culminará con un sorteo público ante notario, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a estas viviendas.

El proyecto contempla un total de 188 viviendas protegidas, distribuidas en cuatro promociones ubicadas en distintas parcelas del municipio, concretamente en Vélez-Málaga, Torre del Mar y Valle-Niza, dentro de una propuesta residencial orientada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

Galivivienda gestionará otra promoción de 25 VPO en Torre del Mar. / L.O.

Viviendas

En la documentación pública del proyecto de Galivivienda en la página web Cooperopen se describe además un modelo de alquiler asequible con derecho a la propiedad, con viviendas pensadas para ofrecer calidad, sostenibilidad y una respuesta real a la demanda residencial del municipio.

Las promociones incluyen viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con garaje, trastero y zonas comunes, adaptadas a las necesidades actuales y concebidas bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, según la información facilitada en el anuncio de Emvipsa y en la página pública del proyecto.

Galivivienda promueve viviendas de uno, dos y tres dormitorios en Vélez-Málaga.. / L.O.

Inscripción

Con este nuevo paso, el proceso entra en una fase decisiva para las personas interesadas en acceder a una de estas viviendas, que entre otros requisitos deben estar inscritos en el Registro de Demandantes de VPO del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y respetar los límites de ingresos fijados para este tipo de promociones.

Una vez finalice el plazo de solicitud, se celebrará el sorteo público que permitirá avanzar en la adjudicación de esta promoción, enmarcada en una iniciativa que refuerza la apuesta por la vivienda asequible en Vélez-Málaga.

Galivivienda impulsa 25 VPO en Torre del Mar. / L.O.

Promociones

El proyecto se compone de cuatro promociones en el entorno de Vélez–Málaga. El primer edificio se ubicará en la Urbanización Real Bajo, en el núcleo principal de Vélez-Málaga. Esta promoción está compuesta por 30 viviendas: una de un dormitorio, adaptada; 15 de dos dormitorios y 14 de tres dormitorios.

La segunda promoción se trata de un edificio que se levantará en la calle Aceituneros, 13, de Vélez-Málaga. Constará de 29 viviendas: una, adaptada, de un dormitorio; 18 de dos y 10 de tres dormitorios.

La tercera promoción es un edificio que se construirá en el núcleo costero de Torre del Mar, concretamente, en la esquina de las calles Ruta de los Campanilleros con la calle Alicante. Constará de 25 viviendas: una, adaptada de un dormitorio; 16 de dos, y 8 de tres dormitorios.

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Y la cuarta promoción será en el núcleo costero de Almayate, concretamente en Valle-Niza, donde se construirá un conjunto residencial de baja densidad, con 104 viviendas y amplias zonas comunes.