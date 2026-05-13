Una mujer agrede a una trabajadora municipal en un consultorio médico de Totalán

Una mujer ha agredido a una trabajadora municipal en un consultorio médico en la localidad malagueña de Totalán cuando la víctima desarrollaba sus funciones de operaria de limpieza. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo a primera hora de la mañana y, según han informado fuentes cercanas al caso, la víctima sufrió heridas físicas de diversa consideración.

La presunta atacante, una vecina del municipio, ya fue condenada en 2011 a tres años de internamiento en un centro psiquiátrico para ser tratada de un trastorno bipolar después de agredir al alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño, cuando pesaba sobre ella una orden que le prohibía aproximarse y comunicar con el regidor a menos de 50 metros. Las fuentes han indicado que se da la circunstancia de que la agresión a la empleada municipal se ha producido en las instalaciones sanitarias donde el alcalde, enfermero de profesión, trabaja pero que en ese momento no estaba.

Las heridas que ha sufrido la trabajadora se recogen en un parte médico que ya ha sido puesto a disposición judicial tras la correspondiente denuncia ante los juzgados. El Ayuntamiento de Totalán ha emitido un bando en el que manifiesta "su más firme condena y rechazo" ante la agresión sufrida a la trabajadora "mientras desempañaba sus funciones al servicio de la ciudadanía". Destacan que los hechos constituyen un comportamiento "absolutamente intolerable que atenta no solo contra la integridad física y moral de la empleada afectada, sino también contra los valores de respeto, convivencia y civismo que deben regir en nuestra sociedad".

La corporación municipal ha trasladado todo el apoyo a la víctima y a sus compañeros y se reafirman en el compromiso con la protección de sus trabajadores. Ha precisado en el bando que se van a tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad y dignidad de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones y han convocado una concentración y a guardar un minuto de silencio el próximo jueves a las 13.30 horas ante el Ayuntamiento, como muestra de rechazo ante cualquier acto de violencia y en apoyo a la víctima.

El incidente en el que agredió al alcalde y por la que fue condenada por la Audiencia Provincial de Málaga se produjo el 18 de agosto de 2010 cuando la mujer irrumpió en el centro de salud del municipio mientras Miguel Ángel Escaño atendía a una paciente. Primero le gritó que "le había arruinado la vida" y le acusó de ser el responsable de que le hubieran retirado la custodia de sus hijos. Seguidamente lo agarró "violentamente por el cuello, teniendo que ser separada por el médico que en ese momento se encontraba en la consulta", según la sentencia.

Antes de la agresión al alcalde, los servicios sociales comunitarios, que se ubican en el Ayuntamiento de Totalán, habían tramitado un expediente contra esta mujer que concluyó en ese momento con la privación de la patria potestad de sus hijos.

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El 1 de junio de 2010 el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga realizó una resolución judicial en un procedimiento urgente en el que prohibía a la agresora comunicar "por cualquier medio" con el alcalde del municipio o acercarse a menos de 50 metros del edificio consistorial, de ahí que tras la agresión de agosto de 2010 la mujer fuese denunciada tanto por atentado como por quebrantamiento de medida cautelar.