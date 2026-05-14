Astilleros Nereo construirá una barca sardinal típica malagueña para el Castillo de Torre del Mar

Los emblemáticos Astilleros Nereo del barrio de Pedregalejo en Málaga van a construir una barca sardinal típica malagueña que formará parte de las artes marineras que se exhibirán en el Castillo de Torre del Mar.

Situado junto a la costa, el Castillo de Torre del Mar se construyó para proteger el litoral frente a los ataques de los corsarios y controlar el comercio marítimo que abrigaba su fondeadero.

Ahora, para promocionar el patrimonio litoral y dar a conocer a los turistas la actividad que se realizaba en torno al castillo, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha decidido encargar a Astilleros Nereo una antigua barca de pesca malagueña, de vela latina y remos, usada en la pesca de bajura y especialmente vinculada al oficio marinero tradicional de la provincia, aunque hoy se considera prácticamente desaparecida.

El sardinal era una barca muy utilizada por los pescadores de bajura de la provinca de Málaga. / Astilleros Nereo

Una tradición ancestral

De esta manera, los astilleros malagueños, famosos por la construcción de una réplica de la Galveztown, la nave con la que el macharatungo Bernardo de Gálvez ganó la batalla de Pensacola y ayudó de manera decisiva a la independencia de los Estados Unidos, construirán la estructura de una embarcación tradicional malagueña mediante carpintería de ribera, actividad de interés etnológico inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General.

Nereo suministrará la estructura de un sardinal malagueño de 6,25 metros de eslora por 2,25 metros de manga, realizada en madera de roble y pino, que incluirá todo el armazón formado por roda, codaste, durmientes de proa y popa, pie de roda, tabla palamora con su carlinga, baos de la cubierta, bancos y tabla llave.

Vélez-Málaga quiere recuperar el Castillo de Torre del Mar. / Google Maps.

Exposición

Asimismo se suministrarán las estructuras provisionales de apoyo que permitan su exposición al público sin dañar la estructura. Todo ello en un plazo de 45 días, a partir de la notificación de la adjudicación, y con una inversión de 18.143,95 euros. El contrato no incluye el transporte, carga y descarga de la estructura.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga sufragará los gastos con parte de los 1,4 millones de euros que recibió a finales de 2024 a través del Ministerio de Industria y Turismo, para financiar la rehabilitación del castillo de Torre del Mar, un proyecto de mejora del Patrimonio Histórico con uso turístico, de este enclave declarado Bien de Interés Cultural desde 1985.

Señalización

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga también ha adjudicado otro contrato para el suministro e instalación 7 tótems en pletina de acero galvanizado 100.10 mm, lacado al horno efecto óxido y panel composite de aluminio con vinilo impreso a todo color según diseño facilitado por el Ayuntamiento para el entorno del Castillo de Torre del Mar.

Asimismo, ha contratado un cartel de fachada en chapa metálica de 8 mm de espesor troquelada siguiendo la imagen corporativa diseñada, de dimensiones 131x184 cm, lacada al horno color a elegir por la dirección facultativa y un panel de fachada en composite de aluminio con vinilo impreso a todo color de dimensiones 240x130 cm según proyecto de gráfica exterior del Centro de Interpretación del Castillo de Torre del Mar.

Estos carteles han sido adjudicado a la empresa Lobillo Araguez, Juan Ignacio por un importe de 7.701,65 euros y un plazo de ejecución de 20 días.