Los resultados en Nerja de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes estrechos. La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga vuelve a aparecer como una de las plazas clave de la noche electoral.

Nerja es uno de los municipios donde el PP parte con una posición especialmente sólida si se toma como referencia el resultado de las últimas elecciones andaluzas. En 2022, con el escrutinio al 100%, los populares lograron 3.247 votos, el 48,03% de los sufragios válidos, y se situaron con claridad por delante del PSOE-A y Vox.

Nerja, uno de los apoyos sólidos del PP en 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, el PP ganó con amplitud en Nerja. Los populares reunieron 3.247 votos, casi la mitad del total, y superaron en 1.919 papeletas al PSOE-A, que fue la segunda fuerza con 1.328 votos y el 19,64%.

El dato refleja la fortaleza del PP en el municipio y explica por qué Nerja será una de las localidades a seguir dentro del comportamiento electoral de la Axarquía. Mantener ese nivel de apoyo permitiría a los populares consolidar una base importante en la provincia de Málaga, donde cada voto puede contar en el reparto final de escaños.

La incógnita está en comprobar si el PP logra conservar ese respaldo o si parte de su electorado se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha obtuvo en Nerja 892 votos, el 13,19%, una cifra relevante aunque todavía lejos de disputar la primera posición.

Vox, el factor que puede alterar el equilibrio del voto conservador

Vox se situó como tercera fuerza en Nerja en las últimas andaluzas, con 892 votos. Su papel en estos comicios será clave no tanto por su capacidad de alcanzar al PP, sino por el efecto que pueda tener sobre el reparto del voto dentro del bloque de la derecha.

Si Vox crece a costa de los populares, el margen provincial del PP podría estrecharse. En unas elecciones donde el último diputado por Málaga puede depender de diferencias ajustadas, municipios como Nerja aportan una lectura útil sobre la fortaleza real de Juanma Moreno y sobre el grado de movilización de su electorado.

La batalla, por tanto, no estará solo en quién gana en Nerja, sino en cómo se distribuye el voto entre PP y Vox. Ese equilibrio puede tener consecuencias en el resultado provincial y, por extensión, en la mayoría absoluta en Andalucía.

El PSOE busca recortar distancia en Nerja

El PSOE-A fue la segunda fuerza en Nerja en 2022, con 1.328 votos y el 19,64%. La diferencia con el PP fue amplia, pero los socialistas mantienen una base electoral relevante en el municipio y aspiran a recortar distancia en una provincia especialmente competitiva.

Para el PSOE, el reto pasa por movilizar a su electorado y evitar fugas hacia otras candidaturas de izquierda. En una elección de márgenes estrechos, cada incremento de participación puede resultar determinante, especialmente en municipios donde la abstención fue elevada.

En Nerja, votaron 6.800 personas en 2022, lo que supuso una participación del 52,73%. La abstención alcanzó el 47,27%, con 6.097 electores que no acudieron a las urnas. Esa bolsa de voto no movilizado puede convertirse en una de las claves de la jornada electoral.

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la opción más votada en Nerja en 2022, con 557 sufragios y el 8,24%. Adelante Andalucía quedó por detrás, con 175 votos y el 2,59%.

La distancia entre ambas candidaturas fue clara, aunque el escenario vuelve a dejar abierta la pregunta sobre la capacidad de la izquierda alternativa para concentrar voto y aspirar a representación por Málaga. La fragmentación puede limitar sus opciones si ninguna candidatura logra superar determinados umbrales de apoyo en el conjunto de la provincia.

El comportamiento de este espacio político será una de las lecturas relevantes de la noche electoral, especialmente si el PSOE necesita sumar apoyos o si el PP queda por debajo de la mayoría absoluta.