Los resultados en Rincón de la Victoria de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo llegan con una incógnita central: si Juanma Moreno podrá reeditar una mayoría suficiente para gobernar en solitario o si el PP dependerá de una negociación con Vox. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta está fijada en 55 escaños, una frontera que puede decidirse por diferencias muy estrechas en provincias especialmente disputadas. Málaga vuelve a ser uno de los territorios clave de la noche electoral. La provincia elige 17 diputados, solo uno menos que Sevilla, que reparte 18. Ese peso en el Parlamento andaluz convierte cada movimiento de voto en un factor relevante para el reparto final de escaños. En ese mapa provincial, Rincón de la Victoria aparece como uno de los municipios con mayor interés político en la Axarquía y el área metropolitana de Málaga. En las elecciones andaluzas de 2022, con el escrutinio al 100%, el PP obtuvo 11.098 votos, el 48,79% del total, y se impuso con claridad al PSOE-A y a Vox.

El PP rozó el 49% de los votos en Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria fue en 2022 uno de los grandes apoyos del PP en la costa malagueña. Los populares lograron prácticamente la mitad de los sufragios emitidos y aventajaron en más de 7.000 votos al PSOE-A, que quedó como segunda fuerza con 3.974 papeletas y el 17,47%.

Ese resultado sitúa al municipio como una referencia para medir la fortaleza del PP en el litoral oriental de Málaga. Si los populares mantienen un respaldo similar, Rincón de la Victoria volverá a aportar una base importante en una provincia donde el último escaño puede depender de diferencias reducidas.

La principal duda está en comprobar si el PP conserva ese nivel de apoyo o si una parte del voto conservador se desplaza hacia Vox. En 2022, Vox consiguió 3.002 votos en Rincón de la Victoria, el 13,2%, una cifra relevante aunque todavía lejos de disputar la primera posición.

Vox y el reparto del voto conservador

Vox fue la tercera fuerza en Rincón de la Victoria en las últimas elecciones andaluzas. Su papel en los comicios del 17M será una de las lecturas más importantes, no tanto por su capacidad de superar al PP, sino por el efecto que pueda tener en el reparto interno del bloque de la derecha.

Si Vox crece a costa de los populares, el margen provincial del PP podría estrecharse. En unas elecciones en las que uno o dos escaños pueden condicionar la mayoría absoluta, municipios con un volumen de voto relevante como Rincón de la Victoria pueden acabar teniendo un impacto directo en la suma final de Málaga.

La batalla, por tanto, no estará solo en quién gana en el municipio, sino en cómo se distribuye el voto entre PP y Vox. Ese equilibrio puede influir en el escenario de gobernabilidad en Andalucía.

El PSOE busca recortar una distancia amplia

El PSOE-A fue la segunda fuerza en Rincón de la Victoria en 2022, con 3.974 votos y el 17,47%. La distancia con el PP fue amplia, pero los socialistas mantienen una base electoral significativa en el municipio y aspiran a mejorar su resultado en una provincia decisiva.

Para el PSOE, el reto pasa por movilizar a su electorado, atraer parte del voto abstencionista y evitar fugas hacia otras candidaturas de izquierda. En una elección marcada por márgenes ajustados, cualquier incremento de participación puede alterar el resultado tanto en el municipio como en el conjunto provincial.

En las andaluzas de 2022 votaron en Rincón de la Victoria 22.934 personas, lo que supuso una participación del 61,79%. La abstención alcanzó el 38,21%, con 14.185 electores que no acudieron a las urnas. Esa bolsa de votantes puede ser una de las claves del 17M.

Por Andalucía y Adelante se disputan el espacio a la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura más votada en Rincón de la Victoria en 2022, con 2.164 votos y el 9,51%. Adelante Andalucía quedó por detrás, con 877 sufragios y el 3,86%.

La diferencia entre ambas opciones fue clara, pero el espacio de la izquierda alternativa vuelve a depender de su capacidad para concentrar el voto y evitar la dispersión. En el conjunto de Málaga, la fragmentación puede limitar las opciones de obtener representación si ninguna candidatura logra sumar con suficiente fuerza.

El comportamiento de este bloque será otra de las claves de la noche electoral, especialmente si el PP no alcanza la mayoría absoluta y el reparto de escaños obliga a mirar cada apoyo provincial.