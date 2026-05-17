Los resultados en Vélez Málaga de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes muy estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga aparece como una de las plazas clave de la noche electoral.

El PP ganó con claridad en Vélez-Málaga en 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, con el 98,87% escrutado, el PP fue la fuerza más votada en Vélez-Málaga. Los populares sumaron 15.919 votos, el 47,44% del total, un resultado que los situó con una amplia ventaja sobre el resto de candidaturas.

El PSOE-A quedó como segunda fuerza con 6.376 votos, el 19%, a casi 30 puntos del PP. La diferencia entre ambos partidos fue de 9.543 votos, un margen muy amplio que explica la fortaleza con la que los populares afrontan el nuevo ciclo electoral en uno de los municipios más importantes de la Axarquía.

La clave ahora está en comprobar si el PP consigue mantener ese nivel de apoyo en Vélez-Málaga o si una parte de ese voto se desplaza hacia Vox. En una provincia donde el reparto del último escaño puede depender de diferencias ajustadas, cualquier variación en municipios grandes puede tener impacto en el resultado final de Málaga.

Vox, el factor que puede alterar el reparto en la derecha

Vox fue la tercera fuerza en Vélez-Málaga en las últimas andaluzas, con 5.475 votos y el 16,31% de los sufragios. Aunque quedó por detrás del PSOE, su resultado confirmó un espacio electoral relevante en el municipio y lo convirtió en un actor clave dentro del bloque de la derecha.

Su evolución será una de las grandes incógnitas del 17M. Si Vox crece a costa del PP, puede reducir el margen de los populares en la provincia. Si, por el contrario, el PP retiene buena parte del voto conservador que concentró en 2022, Vélez-Málaga volvería a ser uno de los puntos de apoyo para la estrategia de Juanma Moreno en Málaga.

El PSOE busca recortar distancia en uno de los grandes municipios de Málaga

El PSOE-A parte en Vélez-Málaga de una posición claramente alejada del PP, según los resultados de 2022. Sus 6.376 votos, equivalentes al 19%, lo situaron como segunda fuerza, pero sin capacidad para disputar la primera plaza en aquel escrutinio.

Para los socialistas, el reto pasa por recuperar terreno en un municipio donde históricamente han tenido implantación y donde cualquier mejora puede contribuir al cómputo provincial. En unas elecciones con márgenes ajustados, el objetivo no es solo ganar municipios, sino reducir diferencias allí donde el PP obtuvo ventajas muy amplias.

Vélez-Málaga será, por tanto, un indicador útil para medir si el PSOE logra contener la mayoría popular en la provincia o si el PP mantiene una ventaja similar a la de las últimas andaluzas.

La izquierda alternativa también mide sus fuerzas en Vélez-Málaga

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía fue la candidatura con mejor resultado en Vélez-Málaga en 2022. Obtuvo 2.245 votos, el 6,69% del total. Adelante Andalucía-Andalucistas se quedó cerca, con 967 votos y el 2,88%.

La distancia entre ambas candidaturas fue de 1.278 votos, una diferencia significativa pero no tan amplia como en otros espacios electorales. La evolución de este voto será otra de las lecturas de la noche electoral, especialmente si la izquierda alternativa logra reagrupar apoyos o si la fragmentación vuelve a penalizar sus opciones.

En una provincia como Málaga, donde la obtención de representación puede depender de umbrales exigentes, cada bolsa de voto en municipios como Vélez-Málaga adquiere un valor especial.

Participación y abstención en Vélez-Málaga

En 2022, Vélez-Málaga registró 33.860 votos contabilizados, lo que supuso una participación del 55,49%. La abstención alcanzó las 27.163 personas, el 44,51%. Además, se contabilizaron 301 votos nulos, el 0,89%, y 313 votos en blanco, el 0,93%.