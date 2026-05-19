Un grupo de narcos recibe a tiros a la Policía Nacional en un almacén de combustible y narcolanchas de Torrox

La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada a dos personas en un dispositivo antidroga desarrollado en la Axarquía en una actuación en la que los agentes fueron recibidos a tiros. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este martes de que el ataque se ha producido cuando los policías procedían a la detención de un hombre en la entrada de una nave ubicada en Torrox utilizada por narcotraficantes para el almacén de combustible y narcolanchas. Nadie ha resultado herido.

Resto de munición usada por los delincuentes. / L.O.

Los investigadores de la Udyco-Costa del Sol de la Comisaría Local de Vélez-Málaga se encontraban haciendo tareas de vigilancia y decidieron actuar ante una posible descarga de mercancía, momento en el que fueron abordados por dos vehículos ocupados por cinco varones que "no dudaron en acometer con armas de fuego a los policías", que ya habían procedido a realizar una de las detenciones.

Persecución por la A-7

El intercambio de disparos dio paso a una la huida de los agresores, cuyos dos coches llegaron a colisionar, y a una persecución de por la A-7 en dirección Málaga. Según la versión policial, ambos vehículos pusieron en "grave peligro" tanto a los agentes como al resto de conductores, llegando a provocar la caída de un motorista que resultó ileso. La Policía Nacional y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan en la localización de los coches y sus ocupantes.

Una investigadora inspecciona uno de los tanques. / L.O.

Pocas horas después de estos hechos, los investigadores han detenido a una mujer por presuntamente colaborar con la organización. Por su parte, miembros de la Policía Científica están llevando a cabo hoy la correspondiente inspección ocular de la nave con el objetivo de localizar indicios en la nave, donde hay varias narcolanchas, garrafas usadas para el petaqueo y dos tanques de combustible que había en el interior de una furgoneta que podrían alcanzar 5.000 litros de capacidad.

La operación sigue abierta.