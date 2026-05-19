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Un grupo de narcos recibe a tiros a la Policía Nacional en un almacén de combustible y narcolanchas de Torrox

Tras el ataque se ha producido una intensa persecución por la A-7 en la que dos vehículos con cinco ocupantes han eludido la acción policial. De momento hay dos detenidos

Interior de la nave donde se han producido los hechos.

Interior de la nave donde se han producido los hechos.

Jose Torres

La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada a dos personas en un dispositivo antidroga desarrollado en la Axarquía en una actuación en la que los agentes fueron recibidos a tiros. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este martes de que el ataque se ha producido cuando los policías procedían a la detención de un hombre en la entrada de una nave ubicada en Torrox utilizada por narcotraficantes para el almacén de combustible y narcolanchas. Nadie ha resultado herido.

Resto de munición usada por los delincuentes.

Resto de munición usada por los delincuentes. / L.O.

Los investigadores de la Udyco-Costa del Sol de la Comisaría Local de Vélez-Málaga se encontraban haciendo tareas de vigilancia y decidieron actuar ante una posible descarga de mercancía, momento en el que fueron abordados por dos vehículos ocupados por cinco varones que "no dudaron en acometer con armas de fuego a los policías", que ya habían procedido a realizar una de las detenciones.

Persecución por la A-7

El intercambio de disparos dio paso a una la huida de los agresores, cuyos dos coches llegaron a colisionar, y a una persecución de por la A-7 en dirección Málaga. Según la versión policial, ambos vehículos pusieron en "grave peligro" tanto a los agentes como al resto de conductores, llegando a provocar la caída de un motorista que resultó ileso. La Policía Nacional y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan en la localización de los coches y sus ocupantes.

Una investigadora inspecciona uno de los tanques.

Una investigadora inspecciona uno de los tanques. / L.O.

Pocas horas después de estos hechos, los investigadores han detenido a una mujer por presuntamente colaborar con la organización. Por su parte, miembros de la Policía Científica están llevando a cabo hoy la correspondiente inspección ocular de la nave con el objetivo de localizar indicios en la nave, donde hay varias narcolanchas, garrafas usadas para el petaqueo y dos tanques de combustible que había en el interior de una furgoneta que podrían alcanzar 5.000 litros de capacidad.

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La operación sigue abierta.

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