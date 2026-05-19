Torrox busca socorristas y personal de vigilancia para sus playas

Torrox ha iniciado el proceso de selección del personal para los servicios de vigilancia, socorrismo, primeros auxilios e informadores para las playas de cara a la temporada estival. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha asegurado que el servicio, que se prestará en todo el litoral, contará con dos drones de vigilancia (uno de ellos para operaciones de salvamento y otro para tareas de control y avisos a la población) y perros socorristas, los fines de semana cuando la afluencia de bañistas es mayor.

El servicio fue adjudicado por el Ayuntamiento de Torrox a la empresa Provita Sociedad Cooperativa Madrileña por un importe de más de 502.000 euros el pasado ejercicio. Grupo Provita Málaga mantiene abierto hasta este viernes 22 de mayo el periodo de recepción de currículums para socorristas, equipos de enfermería, auxiliares sanitarios, patrones de embarcación, técnicos en emergencias sanitarias e informadores de playas a través de la dirección de correo provitamalaga@gmail.com.

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El servicio de vigilancia en las playas de Torrox se mantendrá del 13 de junio al 13 de septiembre, de lunes a domingos, en horario de 11.00 a 21.00 horas.