Infraestructuras
Vélez-Málaga habilita 64 nuevas plazas de aparcamiento en el Centro
Las plazas de estacionamiento se habilitarán en la parcela junto a la Jefatua de la Policía Local, muy cerca del nuevo Teatro Lope de Vega
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga va a habilitar 64 nuevas plazas de aparcamiento en el centro del municipio. Concretamente, en la parcela donde se encuentra actualmente la Jefatura de la Policía Local, en la plazuela de San Roque.
El proyecto de actuación comprende la delimitación de 64 plazas de estacionamiento en pleno Centro Histórico del municipio.
Las obras, que suponen una inversión de 137.923 euros, a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2025 de Edificios Municipales, comenzaron la semana pasada y tienen un plazo de ejecución de dos meses.
Cerramiento
El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha destacado la importancia de esta actuación para dotar al Centro Histórico de nuevas plazas de aparcamiento en una zona de falta de espacios.
El aparcamiento se cerrará a través de un portalón, quedando habilitado el acceso a la zona de parking a través de la plaza de la Concepción, mediante la construcción de una rampa de hormigón in situ.
Asimismo, se procederá al cerramiento de la parcela mediante un muro de separación de más de dos metros de alto del patio de la Jefatura.
Otras superficies
Esta actuación se suma a otras llevadas a cabo por el Consistorio veleño para dotar al Centro Histórico de plazas de estacionamiento para vehículos.
Entre ellas están las zonas de la calle Doctor Laureano Casquero (junto al estadio Vivar Téllez), la explanada de la Estación, calle Artesanos (detrás del Mercado municipal), Herreros y Hojalateros (junto al edificio de Servicios Sociales), calle Almazara (en travesía de calle del Río), calle del Rocío (al lado de la Nave Museo), Alfredo Kraus (bajo el CEIP Las Naciones) y explanada de la Fortaleza.
Todas ellas suman unas 1.500 nuevas plazas de aparcamiento en el centro urbano durante el actual mandato.
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