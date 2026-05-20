Vélez-Málaga licita la mejora de la movilidad peatonal en la N-340 entre Chilches Costa y Benajarafe

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha licitado el proyecto para mejorar la movilidad peatonal en la margen norte de la antigua carretera nacional 340, entre los núcleos de Chilches Costa y Benajarafe, una actuación estratégica para reforzar la seguridad de los viandantes en este tramo de la zona occidental del municipio.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 2 de junio para optar a ejecutar unas obras que cuentan con un presupuesto de 741.971,30 euros, subvencionados por la Diputación de Málaga.

La actuación se desarrollará entre la urbanización La Rincona y La Esperanza y forma parte de un plan integral para garantizar la seguridad de los peatones, mejorar la accesibilidad y reforzar la conexión entre Chilches Costa y Benajarafe. El objetivo municipal es transformar este tramo de primera línea de costa en un corredor urbano moderno, funcional y más seguro.

La margen norte de la 340 entre Chilches y Benajarafe tendrá una acera de dos metros. / Colab

Aceras, plazas de aparcamiento y nuevas redes de servicios

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla la construcción de un acerado de al menos dos metros de anchura, ejecutado con solería de adoquín de hormigón, además de la habilitación de aparcamientos. También se renovará la red de abastecimiento, con nuevas acometidas, y se actuará sobre el alumbrado público, mediante la instalación de canalización y cableado nuevos.

La intervención incluye igualmente la instalación de una red pluvial para mejorar la evacuación de aguas y conectarla con las obras de fábrica existentes hasta el mar. Además, se mantendrá a lo largo del recorrido un arcén mínimo de 0,60 metros, con el fin de reforzar la seguridad tanto de peatones como de vehículos.

El proyecto abarca desde la urbanización La Rincona hasta la urbanización La Esperanza. / Google Maps.

Zona de ocio

El proyecto incorpora también una vertiente de ocio y estancia con la creación de una zona mirador en la calle Paraíso del Sol, dotada de vegetación, mobiliario urbano y jardinería con riego por goteo en los alcorques de los árboles, para mejorar la sostenibilidad y la calidad ambiental del entorno.

El Ayuntamiento veleño trabaja ya en la planificación de nuevas fases del acerado norte, incluidas en los fondos europeos EDIL, que asignarán al municipio 12 millones de euros para distintos proyectos estratégicos en el término municipal. Entre estos proyectos figura la continuidad de este corredor peatonal a lo largo de la antigua carretera nacional 340.

Una demanda histórica

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha defendido que el proyecto supondrá una mejora de la movilidad peatonal y también del atractivo turístico y económico de la zona, al incorporar acerado, aparcamientos, zonas verdes y nuevos equipamientos urbanos.

La teniente de alcalde de Benajarafe y Chilches, Rocío Ruiz, ha destacado que las obras dan respuesta a una demanda vecinal histórica. Y la actuación permitirá contar con un entorno "seguro, funcional y óptimo" para residentes y visitantes.

La Diputación de Málaga ya acondicionó un sendero en la margen sur de la N-340, entre Chilches y Benajarafe, paralelo a la línea de la playa, que forma parte de la Senda Litoral, con una inversión de 1,2 millones de euros.