El SAS adjudica las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria: lo edificará la constructora San José

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha adjudicado las obras de construcción del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria a la empresa constructora San José por un importe de 14.874.688,59 euros.

La Junta de Andalucía sacó a concurso las obras del nuevo centro de salud a finales de noviembre pasado, según anunció el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha relanzado varias infraestructuras sanitarias que llevaban años en los cajones, nada más asumir las riendas de la consejería tras la polémica por los cribados de cáncer de mama.

Las obras salieron a concurso con un presupuesto base de licitación de 15,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La constructora San José se han impuesto a otras nueve empresas que se presentaron al concurso, a pesar de presentar las oferta económica más alta de las cinco empresas que llegaron a la fase final del concurso.

El nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria tendrá cuatro veces más espacio que el actual. / L.O.

Polémica

Con la adjudicación de estas obras, la Junta de Andalucía salda una deuda histórica que los vecinos del municipio venían reivindicando desde hace más de 15 años.

La lucha por conseguir un centro de salud adecuado a las necesidades actuales de la población no ha estado exenta de polémica. Y es que después de años de reivindicaciones, no fue hasta el 21 de julio de 2021, en que el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó sendos protocolos con los alcaldes de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), y Nerja, José Alberto Armijo (PP), para la construcción de un centro de salud en cada uno de dichos municipios.

El proyecto del centro de salud de Rincón de la Victoria se presentó en 2024. / L.O.

Retrasos

El Ayuntamiento de Rincón cedió una parcela de 3.800 m² en Huerta Julián y redactó el proyecto del centro de salud que debía ser supervisado por el Servicio Andaluz de Salud.

Sin embargo, las obras del centro de salud de Nerja, comprometidas también en 2021, se licitaron el 27 de septiembre de 2023, por un importe 9.460.549,29 euros y un plazo de ejecución de 20 meses y las del centro de salud rinconero no han salido a concurso hasta dos años después, tras las protestas del Consistorio por el retraso en la convocatoria de las obras.

Cuatro veces más amplio

El nuevo centro de salud multiplicará por cuatro la superficie actual. El edificio constará de planta baja más tres y sótano, y contará con 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental.

El proyecto lleva aparejada la construcción de una zona de aparcamiento con unas 80 plazas de estacionamiento para trabajadores y usuarios.

En cifras, el proyecto contempla un inmueble de más de 11.500 m², con cerca de 8.000 m² de uso asistencial (alrededor de 5.000 m² para atención primaria y cerca de 3.000 m² para atención especializada) y unos 3.500 m² destinados a aparcamientos.

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"Las nuevas instalaciones estarán adaptadas a las necesidades de hoy y también a las necesidades que puedan surgir en el futuro", según explicó en su día el consejero Antonio Sanz, quien añadió que "mejorarán la asistencia sanitaria que se presta a los vecinos y la confortabilidad de los profesionales que desarrollan en él su trabajo cada día".