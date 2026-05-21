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Un incendio forestal en Canillas de Aceituno obliga a desalojar temporalmente a una decena de vecinos

Medios aéreos como helicópteros y aviones, junto a equipos forestales terrestres, trabajan en la estabilización del incendio

Incendio en Canillas de Aceituno

Incendio en Canillas de Aceituno

Infoca

EP

Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de un incendio declarado en el término municipal de Canillas de Aceituno (Málaga). Según Emergencias 112 Andalucía, la Guardia Civil ha confirmado el alejamiento temporal de una decena de vecinos de tres viviendas rurales de la zona.

Así, desde Infoca han indicado en su cuenta de X consultada por Europa Press que el incendio se ha declarado a las 14,43 horas de este jueves, en concreto en el paraje Portugalejo y que se trabaja para su estabilización.

En cuanto a los efectivos desplazados, han señalado que tres helicópteros, uno pesado, otro semipesado y uno ligero; así como dos aviones de carga en tierra, uno coordinación, son los medios que trabajan por aire.

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Por tierra, se encuentran en la zona cinco grupos de bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, junto a dos autobombas.

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