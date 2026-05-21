Rincón de la Victoria activa el 1 de junio su dispositivo especial de playas: qué puedes hacer y qué no

Rincón de la Victoria pondrá en marcha el próximo 1 de junio su dispositivo integral de playas para garantizar la seguridad, la limpieza y la calidad de los servicios durante la temporada estival.

El operativo estará activo hasta el 15 de septiembre e incluirá salvamento, socorrismo, vigilancia, limpieza de aguas superficiales, apertura completa de aseos públicos y refuerzo del mantenimiento del litoral.

El dispositivo de salvamento y socorrismo funcionará todos los días de la semana, de 12.00 a 20.00 horas, y estará integrado por 22 profesionales, entre coordinador, personal sanitario y socorristas. El dispositivo prestará cobertura a todo el litoral rinconero desde una docena de torres de vigilancia y un módulo principal.

El concejal de Playas, Sergio Díaz, ha explicado que "este servicio velará por la seguridad y atención de los bañistas a lo largo de todo el litoral, en coordinación permanente con Protección Civil y la Policía Local".

El dispositivo de salvamento estará activo hasta el 15 de septiembre inclusive. / L.O.

Un amplio dispositivo

Este dispositivo contará con vehículos de intervención, bicicletas, sistemas de comunicación digital, material sanitario y una moto de agua equipada con camilla homologada para rescates.

La empresa Provita Sociedad Cooperativa Madrileña será, por tercer año consecutivo, la encargada de prestar este servicio, que cuenta con un presupuesto municipal de 304.132,55 euros.

El dispositivo incluye barcos para la limpieza de las aguas superficiales. / L.O.

Limpieza de aguas superficiales

Desde el 1 de junio también se activará el servicio de limpieza de aguas superficiales, que se prestará diariamente mediante embarcaciones especializadas entre las playas de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas.

Los trabajos incluirán la retirada de residuos sólidos flotantes y semisumergidos, como plásticos, embalajes, peces muertos o medusas, así como la recogida y depuración de natas flotantes.

Este servicio ha sido adjudicado a Servimar Axarquía S.L. por un presupuesto anual de 69.438,60 euros, dentro de un contrato de dos años prorrogable durante 2027 y 2028. El objetivo es mantener las aguas de baño del municipio en unas condiciones óptimas de calidad y salubridad.

Además, ya está instalada la línea de balizamiento de las playas que separa las zonas dedicadas a las embarcaciones de recreo de la zona destinada a los bañistas.

Vista panorámica de una de las principales playas del término municipal de Rincón de la Victoria. / F. E.

Limpieza de aseos

El dispositivo incluye la apertura de 17 módulos de aseos públicos distribuidos por el litoral, con refuerzo diario de limpieza, higiene y desinfección entre las 08.00 y las 22.00 horas. Una limpieza que incluye las pasarelas de acceso a las playas.

La empresa Cabello Servilimpsa S.L. se encargará de este servicio, que cuenta con un presupuesto anual de 169.491,11 euros, que incluye el suministro e instalación de 40 papeleras de rejilla, 40 dosificadores manuales de jabón y 40 escobillas.

Duchas abiertas pero prohibido acampar en la playa

Tras las copiosas lluvias de los últimos meses, y levantarse las restricciones por la sequía, el Consistorio volverá abrirá este año todas las duchas y lavapiés de las playas. No obstante, el Ayuntamiento pide hacer un uso responsable y proporcionado de estos servicios.

Un año más, el Consistorio ha publicado el Bando Municipal de Playas, que regula el uso del litoral durante la temporada estival. Entre las novedades se permite la instalación de carpas particulares de hasta 3x3 metros, siempre que se ubiquen a una distancia mínima de 15 metros de la línea de pleamar. Pero continúa prohibida la acampada, así como el uso de tiendas de campaña o estructuras cerradas similares.

Prohibidas barbacoas y moragas

También se mantienen las zonas libres de humo en Rincón de la Victoria, La Cala del Moral y Torre de Benagalbón. Y quedan prohibidas las barbacoas y moragas, la venta ambulante sin autorización, la circulación de vehículos por la playa, la reserva de espacios y la ocupación de oasis existentes.

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El bando también limita la pesca, que estará prohibida desde la orilla y de forma submarina entre las 09.00 y las 22.00 horas durante la temporada de baño, así como en la zona de los acantilados de El Cantal en cualquier momento.