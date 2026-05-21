La festividad de la Virgen del Carmen en Nerja, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial

La festividad de la Virgen del Carmen de Nerja ha sido declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial de Málaga. La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado este reconocimiento a petición del Ayuntamiento, con el objetivo de poner en valor una de las celebraciones con mayor tradición marinera, religiosa y cultural del municipio.

La distinción reconoce también el atractivo turístico de esta festividad, que cada mes de julio reúne a vecinos y visitantes en torno a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y una de las imágenes más queridas y veneradas de Nerja.

Una espetada de sardinas suele abrir las fiestas de la Virgen del Carmen en Nerja. / l.o.

Respaldo institucional

El alcalde, José Alberto Armijo (PP), ha destacado que esta declaración "supone un respaldo institucional a una celebración que forma parte de la identidad cultural de Nerja". El regidor ha subrayado además el trabajo conjunto de la Hermandad Nuestra Señora Virgen del Carmen y el Ayuntamiento para preservar, impulsar y engrandecer esta celebración.

Armijo también ha felicitado al anterior hermano mayor de la Hermandad, David Román, como proponente de la iniciativa que ha permitido alcanzar este reconocimiento provincial.

Fervor popular

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo, Ana María Muñoz, ha señalado que la distinción reconoce "tanto el arraigo histórico como el gran atractivo turístico de una festividad que cada mes de julio reúne a vecinos y visitantes en torno a una de las imágenes más queridas y veneradas del municipio, la Virgen del Carmen, patrona de los marineros".

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La festividad combina actos religiosos, culturales y populares y tiene su momento central cada 16 de julio, con la tradicional procesión marítimo-terrestre, uno de los actos más multitudinarios del calendario anual de Nerja.