La Policía Nacional detiene a un hombre por vender droga a domicilio en Torre del Mar

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga han detenido a un hombre de 51 años y a su acompañante de 52 por tráfico de drogas. La Policía Nacional ha informado de que ambos fueron interceptados a bordo de un vehículo y que en la entrada y registro practicada por los investigadores en la vivienda incautaron distintas cantidades de MDMA, tusi, cocaína y algunos útiles como una balanza de precisión y bolsas monodosis para la venta.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes sobre un hombre dedicado de manera continuada y habitual a la venta de drogas. El mismo empleaba dos métodos para llevar a cabo la transacción: por un lado, utilizaba el telecoca, como se conoce el desplazamiento del propio vendedor hasta el lugar acordado con el cliente para materializar la venta. En otras ocasiones realizaba la transacción de manera directa desde su propio domicilio, ha informado la Comisaría Provincial de Málaga.

Resultado del registro. / L.O.

Vigilancias

Una vez establecidos los dispositivos de vigilancia y control sobre el objetivo, constataron las actividades ilícitas a las cuales se dedicaba. Asimismo, en uno de dichos operativos se vieron obligados a intervenir debido a las maniobras evasivas y de conducción temeraria que realiza el conductor del vehículo que acompaña al sospechoso, el cual iba de copiloto. A raíz de estos hechos los agentes procedieron a interceptarlos en Chilches–Costa, donde procediendo a su identificación y posterior detención.

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Durante la inspección del vehículo le fueron intervenidos 52,54 gramos de cocaína y 13,19 gramos de marihuana, motivo por el cual se les imputó un delito de tráfico de drogas. Posteriormente, se practicó la entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos, en el cual se hallaron 19,53 gramos de MDMA, 29,66 gramos de tusi, 3,64 gramos de cocaína, una balanza de precisión, bolsas monodosis para la venta, tijeras y útiles para el envasado.