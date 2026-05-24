Aforo limitado, recorridos controlados y videovigilancia: así son las dos propuestas para reabrir el río Chíllar en Nerja

El río Chíllar, uno de los enclaves naturales más visitados de la Axarquía y de la provincia de Málaga, avanza hacia una posible reapertura, aunque no volvería al modelo de acceso libre que durante años provocó episodios de masificación en el cauce. La Junta de Andalucía mantiene cerrado este paraje desde 2023 y tiene sobre la mesa dos anteproyectos para regular la entrada de senderistas, limitar la afluencia y reforzar la seguridad.

Las propuestas han sido presentadas por Sando y por Iniciativas Turísticas Ardales S.L., vinculada al grupo de los Hermanos Campano. Ambas parten de una misma idea: la ruta del Chíllar, compartida por el entorno de Nerja y Frigiliana, solo podría reabrirse con control de accesos, aforo limitado, vigilancia, normas de uso y medidas de protección ambiental.

El objetivo es evitar que se repitan los problemas detectados durante los años de mayor presión de visitantes, llegando a contabilizarse hasta 3.000 visitas diarias en verano y los problemas que genera de acumulación de basura, erosión, daños en la vegetación, pintadas y aglomeraciones en tramos sensibles como los conocidos cahorros.

Una imagen de archivo del cauce medio del río Chíllar, que hasta en periodo estival mantiene un importante caudal. / Fran Extremera

Una propuesta con 615 personas al día y lanzaderas voluntarias

El anteproyecto de Iniciativas Turísticas Ardales plantea situar el punto de control en el entorno de la antigua cantera, desde donde se regularía el acceso hasta la Fábrica de la Luz, considerada el punto de inicio del recorrido fluvial.

Este modelo contempla entradas escalonadas en grupos reducidos, con un máximo de 615 personas al día y una carga instantánea que no superaría las 360 personas. Los grupos serían de hasta 15 visitantes y la franja de inicio de las rutas iría de 9.00 a 16.30 horas, con una duración media estimada de cuatro horas.

La propuesta incluye también un sistema de lanzaderas voluntarias entre el punto de control y la Fábrica de la Luz. No sería obligatorio, sino un servicio complementario pensado para ordenar los desplazamientos y servir de apoyo ante posibles emergencias, ya que el paso de vehículos particulares está prohibido en ese tramo.

Además, el proyecto incorpora una caseta de control, señalización discreta, bancos tipo merendero y actuaciones ambientales como la creación de charcas temporales para anfibios, la retirada de cañas invasoras y la restauración de vegetación de ribera. El presupuesto orientativo de estas medidas asciende a 74.200 euros.

Zona de cruce del río Chíllar / L. O.

Sando propone entrada de 4,90 euros y apertura de mayo a noviembre

La alternativa presentada por Sando se centra en un sistema de gestión mediante reserva previa. La empresa plantea abrir el recorrido entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre de 2026, con posibilidad de prórroga si la Administración lo estima conveniente.

El horario previsto sería de lunes a domingo, de 9.00 a 18.00 horas, con un aforo máximo sostenible de unas 500 personas al día. La entrada tendría un precio de 4,90 euros, IVA incluido, e incorporaría un seguro para el visitante dentro del recorrido gestionado.

La compra de entradas se realizaría a través de una web específica y también de forma presencial en la caseta de control. Sando propone, además, el uso de pulseras identificativas con código de color diario para controlar el aforo, distinguir a las personas autorizadas y detectar accesos no regularizados.

El sistema se completaría con paneles informativos, planos de ubicación, puntos de encuentro para emergencias, avisos sobre riesgos y un sistema de videovigilancia para supervisar zonas sensibles, entradas y salidas.

La propuesta contempla bonificaciones para distintos colectivos, entre ellos empadronados en Nerja, centros educativos, asociaciones locales, agencias de viajes, empresas de turismo activo y establecimientos turísticos. También prevé reservar un porcentaje diario de entradas para operadores turísticos locales.

Vado de los Patos, que forma parte de la cuenca del río Chíllar, en el municipio de Nerja / Diputación de Málaga

Seguridad, medio ambiente y control de visitantes

Las dos alternativas coinciden en que la futura reapertura del Chíllar debe estar condicionada por la seguridad y la protección del entorno. Entre las medidas comunes figuran la regulación del flujo de entrada, la información previa al visitante, la señalización de riesgos, la coordinación con servicios de emergencia y la protección de especies sensibles.

La documentación pone especial atención en la conservación de especies como el sapo partero bético, además de la vegetación protegida y las zonas de ribera degradadas.

Por ahora, la reapertura del río Chíllar no tiene fecha definitiva. La Junta mantiene abierto el proceso administrativo para analizar las propuestas y decidir qué modelo de gestión se aplicará, en caso de que finalmente se autorice de nuevo el uso público de este espacio natural.