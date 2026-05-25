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Torrox pide entrar a formar parte del Consorcio de Transportes Metropolitano de Málaga

El Ayuntamiento torroxeño, que ya ofrece transporte gratuito a sus vecinos empadronados, ya cumple el requisito de lindar con un municipio integrado tras la entrada de Vélez-Málaga el pasado 1 de mayo

Torrox quiere entrar en el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga.

Torrox quiere entrar en el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torrox ha aprobado por unanimidad en el pleno del mes de mayo solicitar su adhesión al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, como miembro de pleno derecho.

El concejal de Comercio y portavoz popular, José Manuel Fernández, ha explicado que la entrada de Torrox en el organismo era hasta ahora técnicamente inviable por razones legales. La situación ha cambiado al pasar a ser colindante con un municipio integrante del consorcio a través de Lagos, núcleo que pertenece a Vélez-Málaga, municipio que forma parte del consorcio desde el 1 de mayo pasado.

"Al ser ahora Torrox colindante con un miembro del consorcio a través de Lagos, se abre la oportunidad técnica para iniciar el proceso, como está ocurriendo en otros municipios vecinos como Algarrobo", ha manifestado Fernández.

De hecho, Algarrobo solicitó el 30 de marzo su adhesión al Consorcio, tras hacerse pública la integración de Vélez-Málaga en la entidad de transportes.

Vélez-Málaga se incorpora desde hoy, 1 de mayo, al Consorcio Metropolitano de Transportes de Málaga. | L.O.

Torrox quiere seguir los pasos de Vélez-Málaga, que se incorporó al Consorcio de Transportes el 1 de mayo. / L.O.

Descuentos de hasta el 80%

La futura integración deberá contar con el visto bueno del consorcio. Su admisión permitiría a los vecinos acceder a la tarjeta única de transporte, con descuentos que pueden alcanzar el 80% en trayectos urbanos, además de bonificaciones importantes en los desplazamientos a destinos como Málaga o Rincón de la Victoria.

El acuerdo plenario contempla solicitar la incorporación de Torrox al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga como entidad de derecho público de carácter asociativo y dar cuenta de esta decisión a la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga.

Garantías de éxito

Fernández ha defendido que el Ayuntamiento ha esperado a que existiera una vía legal "con garantías de éxito" para iniciar el trámite. "Sabíamos que otros municipios iban a dar este paso y hemos esperado a que la ventana legal se abriera", ha afirmado.

El concejal ha recordado que desde 2022 el Consistorio torroxeño ya ofrece un servicio municipal de autobús gratuito para vecinos empadronados para cubrir los desplazamientos por el término municipal, que supera los 50 kilómetros cuadrados.

Pioneros

Torrox ha sido uno de los primeros de la provincia de Málaga en ofrecer un servicio de transporte gratuito y el primero de la comarca de la Axarquía.

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Desde hace años, otros municipios del interior de la comarca, como El Borge y Almáchar viene reclamando su adhesión al consorcio y mejoras en el transporte.

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