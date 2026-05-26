El Día del Caracol de Riogordo cumple 25 años con más de 500 kilos de receta tradicional

Riogordo volverá a oler este domingo a anís, laurel, cáscara de naranja, guindilla y hierbabuena. El municipio de la Alta Axarquía celebra el 31 de mayo la XXV edición del Día del Caracol, una de sus citas más populares y reconocibles, que este año alcanza sus bodas de plata con más de 500 kilos de caracoles en caldillo preparados según la receta tradicional del pueblo.

La fiesta, presentada por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Riogordo, Antonio Alés; y la teniente de alcalde, Sagrario Molina, reunirá a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la gastronomía, la música y la convivencia.

Riogordo invita a caracoles este domingo. / L. O.

Más de 500 kilos de caracoles en caldillo

El plato protagonista será, un año más, el caracol en caldillo, una elaboración sencilla pero muy ligada a la identidad local. La receta riogordeña incorpora ingredientes como anís en grano, pimienta, cáscara de naranja, laurel, guindilla y hierbabuena, una combinación transmitida de generación en generación.

El alcalde de Riogordo, Antonio Alés, ha destacado que el Día del Caracol es "una de las fiestas más queridas y auténticas" del municipio. Según ha señalado, la celebración representa "la hospitalidad, alegría y orgullo por nuestras raíces" de Riogordo.

La degustación popular está prevista a las 14.30 horas en el recinto de la piscina municipal. El precio será de tres euros.

Riogordo espera este domingo a todo el que quiera saborear caracoles en caldillo. / L.O.

Una fiesta con sello de Singularidad Turística Provincial

El Día del Caracol está declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, un reconocimiento que subraya su valor gastronómico, cultural y festivo dentro del calendario de celebraciones de Málaga.

Jorge Martín ha puesto el acento en la implicación vecinal como uno de los grandes atractivos de esta cita. Durante los días previos, vecinos y vecinas participan en la preparación de los caracoles, manteniendo viva una forma tradicional de cocinarlos que forma parte de la memoria colectiva del municipio.

También Sagrario Molina ha reivindicado el componente emocional de la fiesta, al recordar cómo muchas generaciones han crecido viendo a madres, abuelas y vecinos preparar los caracoles en caldillo que hoy son "seña de identidad" de Riogordo.

Cartel del XXV Día del Caracol de Riogordo. / L.O.

Programa del Día del Caracol de Riogordo

La XXV edición comenzará a la una de la tarde en el recinto de la piscina municipal. La jornada contará con actuaciones musicales y baile, además del acto institucional y la entrega de reconocimientos.

El programa previsto es el siguiente:

13.00 horas. Actuación del grupo de baile de Gema Bravo.

13.30 horas. Acto institucional.

Después del acto institucional. Actuación del Coro Rociero Aire de lo Nuestro.

14.30 horas. Degustación de caracoles en caldillo.

16.30 horas. Concierto de Raya Real.

Los Caracoles de Oro de 2026

La celebración reconocerá este año a Antonio Vicente Gavilán con el Caracol de Oro Local, en agradecimiento a toda una vida de dedicación, compromiso y amor por Riogordo. El Ayuntamiento ha destacado especialmente su labor como presidente de la representación de El Paso de Riogordo durante 25 años.

Por su parte, el Caracol de Oro Provincial será para el área de Fomento e Infraestructuras de la Diputación de Málaga, por las obras de rehabilitación y mejora de la carretera MA-3107, que conecta Riogordo con Benamargosa y Comares.

Noticias relacionadas

Con esta edición, el Día del Caracol refuerza su papel como una de las citas gastronómicas más singulares de la Axarquía y como escaparate de una tradición popular que Riogordo mantiene viva cada primavera.