La Junta licita por 8,4 millones las obras del nuevo instituto de Parque Victoria en La Cala del Moral

La Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Parque Victoria, en La Cala del Moral, un proyecto largamente esperado en el municipio de Rincón de la Victoria y que permitirá crear 350 nuevas plazas escolares.

La actuación sale a licitación con un presupuesto base de 8,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. El futuro centro se levantará en una parcela de 9.000 metros cuadrados situada dentro de la urbanización Parque Victoria, junto al CEIP María del Mar Romera, entre las calles Ribeiro y Málaga Virgen.

El IES Parque Victoria se construirá junto al CEIP María del Mar Romera. / L.O.

Un nuevo instituto para La Cala del Moral

El nuevo IES Parque Victoria será el quinto instituto de Rincón de la Victoria y busca dar respuesta al crecimiento de la demanda educativa en esta zona del municipio. La parcela donde se construirá fue cedida por el Ayuntamiento rinconero en marzo de 2021.

El proyecto, obra de los arquitectos Julio Rodríguez Moguer y José Gómez Porras, fue presentado en marzo de 2023 por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y contempla la construcción de un edificio principal compacto, adaptado a una parcela que presenta un importante desnivel topográfico.

El IES Parque Victoria tendrá un edificio para aulas en la zona sur, un gimnasio en la zona noroeste y las pistas deportivas en la zona noreste. / Julio Rodríguez Moguer y José Gómez Porras

Cómo será el futuro IES Parque Victoria

El instituto se diseñará como un gran bloque de tres plantas, con planta baja más dos alturas. Las aulas polivalentes se ubicarán en la zona sur-sureste para aprovechar mejor la luz natural.

Para controlar la incidencia solar en los meses de más calor, el edificio incorporará vuelos, lamas horizontales y arbolado de gran porte y hoja caduca. En la zona norte-noroeste se reservarán otros espacios de uso más puntual, como escaleras, aseos, seminarios, aulas de apoyo y dependencias complementarias.

El centro contará con aulas específicas de Educación Plástica y Visual, Música, Dramatización y Audiovisuales, Educación Especial, dos aulas de Apoyo y Refuerzo, dos aulas de desdoble y un aula taller.

Gimnasio, pista deportiva, biblioteca y huerto escolar

Además del edificio principal, el proyecto incluye un segundo bloque en perpendicular, situado en la zona norte, con acceso directo desde el exterior. En este espacio se ubicarán los cuartos de instalaciones, el gimnasio y los vestuarios.

El futuro instituto dispondrá también de pista polideportiva, huerto escolar y zona de juegos, donde se plantarán árboles de hoja caduca para favorecer la sombra. La dotación se completará con laboratorio, biblioteca y diez departamentos.

En la zona administrativa se situarán los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación, además de la secretaría, la sala de profesorado y dependencias destinadas a las AMPAS y al alumnado.

Un instituto con medidas de eficiencia energética

El proyecto del nuevo IES de Parque Victoria incorpora soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética del edificio. Entre ellas figuran la bioclimatización mediante refrigeración adiabática, la instalación de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo y vertido a red, y calefacción por agua caliente a baja temperatura mediante aerotermia.

También se prevé un sistema de ventilación natural con apertura de ventanas en función de la concentración de CO2, una medida dirigida a mejorar la calidad del aire interior.

Cuándo podrían empezar las obras y abrir el nuevo instituto

La previsión de la Junta es que los trabajos puedan comenzar a finales de 2026 o principios de 2027, una vez culminado el proceso de licitación y adjudicación.

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Con un plazo de ejecución de 20 meses, y siempre que no surjan contratiempos, el IES Parque Victoria podría abrir sus puertas en el curso 2028-2029.