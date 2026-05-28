La Senda Litoral suma un nuevo tramo en Torrox con una inversión de casi 900.000 euros

La Senda Litoral de Málaga incorporará un nuevo tramo en Torrox con una inversión de 896.222,76 euros financiada por la Diputación de Málaga. La actuación permitirá acondicionar un recorrido peatonal de algo más de un kilómetro entre la urbanización Jardines del Mar y Barranco del Agua, en un trazado situado entre la antigua carretera nacional N-340 y la playa.

El proyecto contempla la creación de un sendero peatonal de dos metros de ancho en la mayor parte del recorrido, con pavimento de madera y zonas complementarias de hormigón, con el objetivo de mejorar la conexión litoral, ordenar el uso del espacio costero y facilitar el tránsito a pie por esta zona del municipio.

Torrox contará con un nuevo tramo de la Senda Litoral. / L.O.

Un nuevo sendero peatonal junto a la playa de Torrox

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado la aprobación de una subvención al Ayuntamiento de Torrox por el importe total de la actuación para que el Consistorio pueda proceder a la contratación de las obras.

Según el proyecto, los trabajos afectarán a un tramo de 1.060 metros, con una superficie total de actuación de 3.506 metros cuadrados. Y el plazo de ejecución previsto es de casi cuatro meses.

La intervención se desarrollará en el entorno entre la antigua N-340 y la playa, donde se proyecta un sendero con pavimento de madera. Entre este recorrido peatonal y la carretera se habilitará una zona adyacente de hormigón de anchura variable. Además, se instalarán barreras de seguridad mixtas de acero y madera en los puntos necesarios.

El nuevo tramo de la Senda Litoral en Torrox respetará los accesos a la playa. / L.O.

Accesos a la playa y pasos sobre drenajes

El proyecto prevé respetar los accesos privados rodados y peatonales existentes así como los accesos públicos actuales a la playa, incluidos los pasos peatonales y las salidas para vehículos autorizados.

En las zonas con acceso rodado se actuará con pavimento de hormigón. Además, la obra incluye la ejecución de dos pequeños pasos elevados sobre drenajes existentes y la construcción de un muro de bloques de hormigón en otro punto del trazado.

La Senda Litoral de Málaga alcanza el 90% de ejecución

Francisco Salado ha destacado la apuesta de la Diputación por seguir completando los tramos pendientes de la Senda Litoral de Málaga, un proyecto que ya se sitúa en torno al 90% de ejecución en la provincia.

El presidente provincial ha señalado que estas actuaciones se impulsan en coordinación con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas, para continuar avanzando en la conexión peatonal de la línea de costa.

Salado ha subrayado que los proyectos de la Senda Litoral no solo facilitan recorrer a pie el litoral de forma accesible, sino que también contribuyen a la ordenación del territorio y a la protección de zonas de valor ambiental, evitando, por ejemplo, la invasión de vehículos a motor en espacios sensibles.

Impulso turístico y económico para Torrox

La Diputación también incide en el impacto turístico de estas actuaciones. Según Salado, los nuevos tramos de la Senda Litoral ayudan a incrementar el atractivo de los municipios costeros, reforzando su oferta para residentes y visitantes y generando actividad económica en el entorno.

En el caso de Torrox, la institución provincial ha financiado hasta ahora seis proyectos vinculados a la Senda Litoral por un importe global de 3,9 millones de euros.

Una pasarela peatonal sobre el río Torrox

Entre las actuaciones más relevantes en el municipio figura el proyecto de pasarela peatonal sobre el río Torrox y el acondicionamiento de los espacios colindantes, para el que la Diputación ha aportado 2,1 millones de euros.

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El Ayuntamiento de Torrox ha adjudicado recientemente esta obra, que contempla una pasarela de madera de 165 metros de longitud y tres metros de ancho. La estructura contará con barandillas de madera en las zonas donde exista riesgo de caída y se completará con la adecuación de otros cien metros de acceso para integrar la actuación en el entorno natural.