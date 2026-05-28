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Vélez-Málaga adquiere más de 2.700 metros cuadrados del Obispado para impulsar nuevos proyectos municipales

El Ayuntamiento firma el convenio para obtener suelos en el Cerro de los Remedios, la guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía

Vélez-Málaga firma la incorporación de inmubles propiedad de la iglesia.

Vélez-Málaga firma la incorporación de inmubles propiedad de la iglesia. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha dado un paso definitivo para incorporar a titularidad municipal varias parcelas propiedad del Obispado de Málaga que permitirán impulsar proyectos en distintos puntos del municipio.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha firmado oficialmente el convenio con la institución eclesiástica para la obtención de suelos vinculados al Cerro de los Remedios, la guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía.

El acuerdo, ya ratificado por la Junta de Gobierno local, contempla una operación de permuta y compensación económica por la que el Consistorio dispondrá de más de 2.700 metros cuadrados para futuras actuaciones municipales. En representación del Obispado asistió a la firma el vicario general, Antonio Jesús Coronado.

Qué terrenos pasan al Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El convenio permitirá que pasen a disposición municipal parcelas correspondientes a equipamientos y sistemas locales recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vélez-Málaga. Entre ellas figuran suelos del entorno del Cerro de los Remedios, la guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía.

Una de las fincas urbanas de dominio público se sitúa en la zona del Cerro de San Cristóbal, con más de 2.448 metros cuadrados, que se segregarán de la finca matriz y lindan con antiguos terrenos de la Casa Larios.

El alcalde ha calificado la firma como "un avance determinante para el impulso de distintos proyectos de gran entidad para el municipio" y ha defendido que la operación permitirá desbloquear actuaciones pendientes en espacios de interés para la ciudad.

La contraprestación al Obispado: un inmueble y 68.542 euros

A cambio de estos suelos, el Obispado de Málaga recibirá una finca situada en calle San Cayetano, junto a la zona de Pescadería Vieja. Este inmueble contribuirá a mejorar los equipamientos de la parroquia de San Juan, especialmente para su actividad de catequesis.

Además, el Ayuntamiento abonará una cuantía de 68.542,70 euros, que se destinarán al arreglo y adecuación de la iglesia de El Trapiche, una demanda vecinal destacada por el propio regidor.

Columbario, guardería y ermita de Santa Rosalía

El origen de esta operación se remonta a un protocolo previo firmado en julio de 2025 por el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; el vicario general, Antonio Jesús Coronado; y el párroco de San Juan, Fernando José Azuaje, ambos en representación del Obispado de Málaga.

Entre los proyectos vinculados al acuerdo se encuentra la puesta en funcionamiento del columbario de la ermita de Los Remedios, además de actuaciones relacionadas con la guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía.

La Junta de Gobierno local ya había dado luz verde al inicio del expediente de expropiación de mutuo acuerdo para la obtención de estas fincas calificadas como equipamientos y sistemas locales del PGOU.

Un acuerdo para desbloquear actuaciones pendientes

Lupiáñez ha subrayado la "buena sintonía" mantenida con la institución eclesiástica y ha destacado la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Obispado para actuar sobre espacios vinculados al patrimonio religioso y al desarrollo urbano del municipio.

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"Es importante que exista esta colaboración entre ambos entes, una conexión necesaria que vincule nuestra Iglesia, nuestro patrimonio religioso y también la institución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga", ha señalado el alcalde.

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