El área recreativa de La Viñuela estrena mobiliario y equipamiento

El área recreativa de La Viñuela, junto al embalse, ha renovado completamente su aspecto después de diversas obras de adecuación y mejora que ha financiado la Diputación con un millón de euros.

En concreto, se han instalado nuevas mesas, bancos y farolas, se han ampliado las zonas verdes y se ha realizado una reforma de la zona de recepción de visitantes y la sustitución del mobiliario del parque infantil y del parque canino.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, inauguraron este pasado viernes este remodelado espacio de ocio y esparcimiento ciudadano situado en el perímetro del pantano, utilizado por miles de personas durante todo el año. Alcaldes de la comarca de la Axarquía y representantes de la Diputación y de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía asistieron también al acto.

Salado recordó que, desde la Diputación, y en colaboración con los ayuntamientos de La Viñuela y Periana, se realizó una importante mejora medioambiental en la zona con la reforestación de unos 40.000 árboles y arbustos en las áreas más degradadas y con menor cobertura vegetal.

«Y, ahora, desde la Diputación de Málaga hemos contribuido con un millón de euros para acometer la mejora y reacondicionamiento de esta área recreativa, que necesitaba una importante reforma, ya que se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo», dijo.

Además, Salado explicó que se está ultimando la redacción del proyecto de mejora del área recreativa de Las Mayoralas, también situada junto al pantano, en el término municipal de Periana. En este caso, el proyecto rondará los 800.000 euros y, una vez que termine su redacción y aprobación, se transferirá el dinero al ayuntamiento de esa localidad para que proceda a la licitación de las obras.

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La actuación en el área recreativa de La Viñuela, al sur del embalse, ha afectado a una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, y ha incluido la sustitución de mesas y bancos para pícnic; la reforma de los aseos; la creación de nuevas zonas ajardinadas y la plantación de arbustos mediterráneos; la rehabilitación superficial de la entrada al embalse mediante colocación de vallado y señalización; la ampliación y reorganización de aparcamientos en el área de recepción de visitantes y la mejora de sus accesos; y la habilitación e instalación de nuevo mobiliario en el parque infantil y el parque canino. Por otro lado, Salado y Jiménez visitaron también la remodelación del campo de fútbol, una obra cofinanciada con casi 200.000 euros.