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Accidente de tráfico

Investigan la muerte de una octogenaria en Almayate, que falleció atropellada por un ciclista

El accidente mortal tuvo lugar a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera de Almería, la N-340, en sentido hacia Málaga

El accidente ocurrió al inicio de esta larga recta que atraviesa Almayate.

El accidente ocurrió al inicio de esta larga recta que atraviesa Almayate. / Google Maps

EFE

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean la muerte de una mujer de 80 años que falleció tras ser atropellada por un ciclista este sábado en la N-340 en Almayate, en el término municipal Vélez-Málaga.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a que tras el atropello los agentes realizaron una inspección ocular y además se están realizando las pertinentes pesquisas para esclarecer los hechos.

El suceso se produjo a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga y fue un particular el que alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar.

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Vista aérea del tramo de la carretera de Almería (N-340), que atraviesa Almayate

Vista aérea del tramo de la carretera de Almería (N-340), que atraviesa Almayate / L.O.

Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que tras atenderla la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga. Aunque la mujer fue evacuada al centro hospitalario, falleció horas más tarde.

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