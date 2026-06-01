Accidente de tráfico
Investigan la muerte de una octogenaria en Almayate, que falleció atropellada por un ciclista
El accidente mortal tuvo lugar a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera de Almería, la N-340, en sentido hacia Málaga
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean la muerte de una mujer de 80 años que falleció tras ser atropellada por un ciclista este sábado en la N-340 en Almayate, en el término municipal Vélez-Málaga.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado a que tras el atropello los agentes realizaron una inspección ocular y además se están realizando las pertinentes pesquisas para esclarecer los hechos.
El suceso se produjo a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga y fue un particular el que alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar.
Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que tras atenderla la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga. Aunque la mujer fue evacuada al centro hospitalario, falleció horas más tarde.
- La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
- Rincón de la Victoria disfrutará de 17 espectáculos en ‘Las Noches de Verano’
- El SAS adjudica las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria: lo edificará la constructora San José
- Un grupo de narcos recibe a tiros a la Policía Nacional en un almacén de combustible y narcolanchas de Torrox
- Una bronca en Benajarafe acaba con agresiones a dos policías, dos detenidos y dos pistolas simuladas intervenidas
- Vélez-Málaga adquiere más de 2.700 metros cuadrados del Obispado para impulsar nuevos proyectos municipales
- El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga contará con un quiosco cafetería a mediados de junio
- Torrox adjudica las obras para instalar el segundo puente de madera más largo de Andalucía