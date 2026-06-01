Vélez-Málaga activa el servicio de salvamento en sus 22 kilómetros de playas

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha activado este lunes, 1 de junio, el dispositivo de salvamento, vigilancia y asistencia en las playas del municipio.

La campaña de baño se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre y cubrirá los 22 kilómetros de litoral veleño durante toda la temporada estival.

El servicio ha sido presentado en Torre del Mar por el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, junto al concejal de Playas, David Vilches. Ambos han destacado la apuesta municipal por la seguridad, la prevención, la accesibilidad y la calidad de las playas.

Vélez-Málaga mantendrá el dispositivo de socorrismo y salvamento en sus playas hasta el 30 de septiembre. / L.O.

Horario del servicio de salvamento en Vélez-Málaga

El servicio funcionará en horario de 12.00 a 20.00 horas desde el 1 de junio hasta finales de septiembre. Durante los meses de julio y agosto, las playas con mayor afluencia contarán con refuerzos especiales desde las 10.30 horas.

En los momentos de máxima ocupación, el dispositivo alcanzará aproximadamente los 49 socorristas trabajando de forma simultánea en todo el litoral del municipio.

Pérez Atencia ha explicado que el objetivo es consolidar el litoral como uno de los principales motores económicos de Vélez-Málaga, "no solo durante julio y agosto, sino durante los 365 días del año".

Vélez-Málaga mantendrá el servicio todos los días, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. / L.O.

Torretas, puntos de refuerzo y vigilancia en las playas

El operativo mantiene 19 torretas fijas y 9 puntos de refuerzo, con presencia en zonas como Chilches, Estación de Benajarafe, el entorno del chiringuito Puntarena y la playa naturista de Almayate.

También se reforzarán espacios de alta afluencia como el Paseo Marítimo de Benajarafe y la zona de río Seco, donde el Ayuntamiento ha detectado un mayor crecimiento de usuarios y visitantes.

El concejal de Playas, David Vilches, ha explicado que el servicio se organiza por tramos, con un primer dispositivo desde el 1 de junio, refuerzos en julio y agosto y un incremento adicional durante los fines de semana con mayor presencia de bañistas.

Drones, motos acuáticas y embarcaciones de rescate

En cuanto a los medios materiales, el dispositivo contará con ambulancia, dos vehículos todoterreno, dos embarcaciones semirrígidas, dos motos acuáticas de rescate y renovación de camillas y material sanitario para mejorar la primera atención en la playa.

Además, el Ayuntamiento consolida el uso de drones como herramienta de apoyo a las labores de vigilancia, salvamento y rescate. Este recurso refuerza la capacidad de prevención e intervención en el litoral veleño.

Playas accesibles y salvamento canino

El dispositivo mantiene también las seis playas adaptadas para personas con movilidad reducida, con sillas anfibias para adultos y menores y personal de apoyo especializado.

A ello se suma la continuidad del servicio de salvamento canino en la playa canina de Torre del Mar.

Llamamiento a la responsabilidad de los bañistas

Ambos concejales han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los bañistas a quienes piden que respeten las indicaciones de los socorristas, el estado de las banderas y extremen la vigilancia de los menores.

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"De nada sirve todo este despliegue si no existe responsabilidad individual. La seguridad en las playas depende también del comportamiento de cada usuario", ha señalado Pérez Atencia.