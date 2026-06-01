Infraestructuras
Vélez-Málaga asumirá la subida del 40% del agua en alta para que no la paguen los vecinos
El Ayuntamiento afrontará con fondos municipales un sobrecoste de unos 3,5 millones de euros para evitar que el incremento repercuta directamente en hogares, autónomos y comercios
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga va a asumir íntegramente la subida del 40% en el precio del agua en alta para evitar que llegue directamente al bolsillo de los vecinos. La medida supondrá un esfuerzo económico municipal de aproximadamente 3,5 millones de euros.
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado esta decisión y explica que la medida busca ofrecer estabilidad y proteger a las familias ante el encarecimiento del servicio.
La decisión permitirá que la subida aplicada al agua en origen no tenga un impacto directo en hogares, autónomos y comercios de Vélez-Málaga. "La prioridad de este equipo de gobierno es proteger a los vecinos y ofrecer certidumbre en un servicio esencial como el agua", ha explicado Lupiáñez.
El regidor ha señalado que, ante el incremento del coste del servicio de distribución de agua, el Ayuntamiento "responde asumiendo ese esfuerzo para evitar una mayor carga económica a las familias".
Un esfuerzo municipal de 3,5 millones
El Ayuntamiento veleño cifra en unos 3,5 millones de euros el coste que asumirá con fondos municipales para absorber la subida. Esta decisión es posible gracias a una gestión económica "seria y solvente", afirman, capaz de dar respuesta a situaciones complejas sin trasladar nuevas cargas a la ciudadanía.
El primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha subrayado que las administraciones deben estar "al lado de la ciudadanía" en un contexto en el que muchas familias siguen haciendo esfuerzos para llegar a final de mes.
Atencia ha añadido que la medida responde a una voluntad política de "proteger la economía de las familias, aliviar el bolsillo de los vecinos y garantizar que una subida de este tipo no se convierta en un problema añadido para miles de hogares del municipio".
Por qué sube el precio del agua en alta
La actualización de la tarifa responde, según el Ayuntamiento, a una regularización pendiente tras más de una década sin aplicar las revisiones previstas en el contrato. Desde el año 2015 no se habían ejecutado las actualizaciones correspondientes al IPC, lo que habría generado un desfase acumulado.
El Consistorio sostiene que esta adaptación es necesaria para garantizar la sostenibilidad del servicio, aunque insiste en que el incremento será absorbido por las arcas municipales para evitar una repercusión directa sobre los usuarios.
Durante los últimos años, el Ayuntamiento asegura que ya venía asumiendo parte del coste del servicio, con una aportación aproximada de un millón de euros anuales, precisamente para evitar que esos gastos afectaran de forma directa a los vecinos.
IPC, nuevas urbanizaciones y sequía
La revisión del precio responde a cuatro conceptos principales. El primero es la actualización del IPC acumulado desde 2015. A ello se suma la incorporación de nuevas zonas y urbanizaciones al servicio que no estaban contempladas inicialmente.
Otro de los factores es la subida aplicada por Axaragua, empresa suministradora del agua en alta, tras más de diez años sin actualizar sus tarifas.
El cuarto concepto es un recargo temporal vinculado a la traída de agua desde Málaga durante la grave situación de sequía, marcada por la crisis hídrica y el estado del embalse de La Viñuela, una de las principales infraestructuras de abastecimiento de la comarca de la Axarquía.
Mensaje de tranquilidad a los vecinos
Pese a la subida del coste en origen, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El equipo de gobierno insiste en que el agua sigue siendo uno de los recursos más económicos para los hogares y que la subida del agua en alta no se trasladará directamente a los vecinos.
Con esta decisión, el Consistorio asegura que pretende garantizar la continuidad de un servicio esencial, proteger la economía doméstica y afrontar el impacto de la crisis hídrica sin incrementar la presión económica sobre familias, autónomos y comercios del municipio.
- La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
- Rincón de la Victoria disfrutará de 17 espectáculos en ‘Las Noches de Verano’
- El SAS adjudica las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria: lo edificará la constructora San José
- Un grupo de narcos recibe a tiros a la Policía Nacional en un almacén de combustible y narcolanchas de Torrox
- Una bronca en Benajarafe acaba con agresiones a dos policías, dos detenidos y dos pistolas simuladas intervenidas
- Vélez-Málaga adquiere más de 2.700 metros cuadrados del Obispado para impulsar nuevos proyectos municipales
- El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga contará con un quiosco cafetería a mediados de junio
- Torrox adjudica las obras para instalar el segundo puente de madera más largo de Andalucía