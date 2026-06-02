La Cueva del Tesoro abre gratis por el Día Internacional de las Cuevas: cómo reservar la entrada

La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria, uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la provincia de Málaga, abrirá sus puertas de forma gratuita el próximo sábado 6 de junio con motivo del Día Internacional de las Cuevas y el Mundo Subterráneo.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se suma así un año más a esta conmemoración con una jornada de puertas abiertas en la considerada única cueva de origen marino visitable de Europa. Las entradas gratuitas deben reservarse previamente a través del portal municipal de turismo: https://entradas.turismoenrincon.es/.

Interior de la Cueva del Tesoro / L.O.

Horario de la jornada de puertas abiertas

El acceso gratuito a la Cueva del Tesoro estará disponible en dos franjas horarias: de 10.30 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas.

Además, se han programado dos visitas guiadas especiales, a las 12.00 horas y a las 17.00 horas, con el objetivo de acercar al público la riqueza geológica, arqueológica e histórica de este espacio subterráneo.

Cada reserva permitirá la inscripción de un máximo de dos personas, por lo que será necesario tramitar la entrada con antelación para poder acceder a la cavidad durante esta jornada especial.

Una cueva única en Europa

La Cueva del Tesoro es uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de Rincón de la Victoria. El enclave cuenta con más de 500 metros de galerías y zonas de lagos, además de importantes vestigios arqueológicos y prehistóricos.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado que "esta celebración representa una magnífica oportunidad para divulgar y promocionar nuestra cueva más emblemática, así como para poner en valor los importantes vestigios arqueológicos y prehistóricos que alberga este enclave único, que cuenta con más de 500 metros de galerías y zonas de lagos".

Por su parte, el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha señalado que la iniciativa busca "acercar el patrimonio natural e histórico de la Cueva del Tesoro a vecinos y visitantes". El edil ha recordado además que la pasada edición reunió a 687 personas durante la jornada conmemorativa.

Cómo reservar la entrada gratuita

Las reservas gratuitas para visitar la Cueva del Tesoro el próximo 6 de junio pueden realizarse a través de la web https://entradas.turismoenrincon.es/.

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Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Cueva del Tesoro en el teléfono 952 406 162 o mediante el correo electrónico gvisitantescuevadeltesoro@eulen.com.