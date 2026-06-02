Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en una gasolinera en El TrapicheCómo empezó el incendio del IbisMuere el consejero de Universidad¿Qué ha caído en Selectividad?Muere un motorista en MálagaPunto más caluroso de MálagaPuente más largo de España en MálagaIbon Navarro
instagramlinkedin

Sucesos

Un incendio en un taller de camiones junto a una gasolinera obliga a confinar a vecinos en Vélez-Málaga

El fuego, declarado en El Trapiche, ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros pero no constan daños personales

Incendio en una nave de camiones en El Trapiche

Incendio en una nave de camiones en El Trapiche

diputación de málaga | foto: axarquía plus

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

Un importante incendio declarado este martes por la tarde en una nave de camiones situada junto a una gasolinera en El Trapiche, en el término municipal de Vélez-Málaga, ha obligado a confinar a vecinos de la zona en sus viviendas por la intensa acumulación de humo. El fuego se originó sobre las 19:10 horas en la carretera A-7205, junto a la depuradora del núcleo veleño, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

La nave ha quedado totalmente calcinada.

La nave ha quedado totalmente calcinada. / diputación de málaga

Humo y explosiones

Las llamas han provocado una gran alarma entre la población por la columna de humo generada y por las explosiones registradas en depósitos de combustible de varios vehículos que han quedado calcinados en el interior. En el dispositivo trabajan dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga y Colmenar, con el apoyo de efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Espectacular incendio en una gasolinera de El Trapiche

Espectacular incendio en una gasolinera de El Trapiche

La Opinión

Mensaje de calma desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha trasladado un mensaje de calma y ha indicado que el fuego está controlado mientras continúan las labores de extinción, seguridad y control de la zona. Por el momento no constan daños personales y el 061, aunque fue avisado por el 112, no ha tenido que prestar asistencia sanitaria.

Los bomberos intentan controlar el fuego.

Los bomberos intentan controlar el fuego. / diputación de málaga

Recomendaciones a los vecinos de El Trapiche

El Consistorio ha pedido a los residentes de la zona que permanezcan en sus domicilios, mantengan puertas y ventanas cerradas y sigan en todo momento las indicaciones de la Policía Local. También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios en el entorno del incendio mientras siguen trabajando los equipos de emergencia.

Noticias relacionadas

Una gran columna de humo era visible desde varios kilómetros.

Una gran columna de humo era visible desde varios kilómetros. / diputación de málaga

La proximidad de la nave afectada a una gasolinera y la presencia de vehículos en el interior han obligado a extremar las precauciones durante la intervención. La prioridad del operativo se centra en completar la extinción del incendio y garantizar la seguridad en el área afectada por el humo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
  2. Rincón de la Victoria disfrutará de 17 espectáculos en ‘Las Noches de Verano’
  3. El SAS adjudica las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria: lo edificará la constructora San José
  4. Un grupo de narcos recibe a tiros a la Policía Nacional en un almacén de combustible y narcolanchas de Torrox
  5. Una bronca en Benajarafe acaba con agresiones a dos policías, dos detenidos y dos pistolas simuladas intervenidas
  6. Vélez-Málaga adquiere más de 2.700 metros cuadrados del Obispado para impulsar nuevos proyectos municipales
  7. El Parque María Zambrano de Vélez-Málaga contará con un quiosco cafetería a mediados de junio
  8. Torrox adjudica las obras para instalar el segundo puente de madera más largo de Andalucía

Un incendio en un taller de camiones junto a una gasolinera obliga a confinar a vecinos en Vélez-Málaga

Aparece un pez luna en una playa de Torre del Mar: uno de los peces más peculiares del Mediterráneo

Aparece un pez luna en una playa de Torre del Mar: uno de los peces más peculiares del Mediterráneo

Rincón de la Victoria abre el plazo para adjudicar 37 puestos en sus mercadillos

Rincón de la Victoria abre el plazo para adjudicar 37 puestos en sus mercadillos

Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

La Cueva del Tesoro abre gratis por el Día Internacional de las Cuevas: cómo reservar la entrada

La Policía Nacional rescata en Vélez-Málaga 300 perros y gatos en un criadero y detiene a dos personas por maltrato animal

La Policía Nacional rescata en Vélez-Málaga 300 perros y gatos en un criadero y detiene a dos personas por maltrato animal

Vélez-Málaga asumirá la subida del 40% del agua en alta para que no la paguen los vecinos

Vélez-Málaga asumirá la subida del 40% del agua en alta para que no la paguen los vecinos

Vélez-Málaga activa el servicio de salvamento en sus 22 kilómetros de playas

Tracking Pixel Contents