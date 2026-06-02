Sucesos
Un incendio en un taller de camiones junto a una gasolinera obliga a confinar a vecinos en Vélez-Málaga
El fuego, declarado en El Trapiche, ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros pero no constan daños personales
Un importante incendio declarado este martes por la tarde en una nave de camiones situada junto a una gasolinera en El Trapiche, en el término municipal de Vélez-Málaga, ha obligado a confinar a vecinos de la zona en sus viviendas por la intensa acumulación de humo. El fuego se originó sobre las 19:10 horas en la carretera A-7205, junto a la depuradora del núcleo veleño, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
Humo y explosiones
Las llamas han provocado una gran alarma entre la población por la columna de humo generada y por las explosiones registradas en depósitos de combustible de varios vehículos que han quedado calcinados en el interior. En el dispositivo trabajan dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga y Colmenar, con el apoyo de efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.
Mensaje de calma desde el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha trasladado un mensaje de calma y ha indicado que el fuego está controlado mientras continúan las labores de extinción, seguridad y control de la zona. Por el momento no constan daños personales y el 061, aunque fue avisado por el 112, no ha tenido que prestar asistencia sanitaria.
Recomendaciones a los vecinos de El Trapiche
El Consistorio ha pedido a los residentes de la zona que permanezcan en sus domicilios, mantengan puertas y ventanas cerradas y sigan en todo momento las indicaciones de la Policía Local. También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios en el entorno del incendio mientras siguen trabajando los equipos de emergencia.
La proximidad de la nave afectada a una gasolinera y la presencia de vehículos en el interior han obligado a extremar las precauciones durante la intervención. La prioridad del operativo se centra en completar la extinción del incendio y garantizar la seguridad en el área afectada por el humo.
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