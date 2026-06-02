Un incendio en un taller de camiones junto a una gasolinera obliga a confinar a vecinos en Vélez-Málaga

Un importante incendio declarado este martes por la tarde en una nave de camiones situada junto a una gasolinera en El Trapiche, en el término municipal de Vélez-Málaga, ha obligado a confinar a vecinos de la zona en sus viviendas por la intensa acumulación de humo. El fuego se originó sobre las 19:10 horas en la carretera A-7205, junto a la depuradora del núcleo veleño, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

La nave ha quedado totalmente calcinada. / diputación de málaga

Humo y explosiones

Las llamas han provocado una gran alarma entre la población por la columna de humo generada y por las explosiones registradas en depósitos de combustible de varios vehículos que han quedado calcinados en el interior. En el dispositivo trabajan dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga y Colmenar, con el apoyo de efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

La Opinión

Mensaje de calma desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha trasladado un mensaje de calma y ha indicado que el fuego está controlado mientras continúan las labores de extinción, seguridad y control de la zona. Por el momento no constan daños personales y el 061, aunque fue avisado por el 112, no ha tenido que prestar asistencia sanitaria.

Los bomberos intentan controlar el fuego. / diputación de málaga

Recomendaciones a los vecinos de El Trapiche

El Consistorio ha pedido a los residentes de la zona que permanezcan en sus domicilios, mantengan puertas y ventanas cerradas y sigan en todo momento las indicaciones de la Policía Local. También ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios en el entorno del incendio mientras siguen trabajando los equipos de emergencia.

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Una gran columna de humo era visible desde varios kilómetros. / diputación de málaga

La proximidad de la nave afectada a una gasolinera y la presencia de vehículos en el interior han obligado a extremar las precauciones durante la intervención. La prioridad del operativo se centra en completar la extinción del incendio y garantizar la seguridad en el área afectada por el humo.