Rincón de la Victoria abre el plazo para adjudicar 37 puestos en sus mercadillos

Rincón de la Victoria abre una nueva convocatoria para adjudicar 37 puestos vacantes en sus mercadillos municipales. El Ayuntamiento ha iniciado este martes, 2 de junio, el proceso para conceder nuevas autorizaciones de venta ambulante en los mercados de Rincón de la Victoria y La Cala del Moral, con un plazo de presentación de solicitudes que permanecerá abierto hasta el próximo 1 de julio, inclusive.

La convocatoria contempla la adjudicación de 24 puestos en el mercadillo de Rincón de la Victoria y otros 13 en el de La Cala del Moral.

Las autorizaciones tendrán una vigencia de 15 años y se otorgarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, basado en criterios objetivos como la experiencia profesional, la calidad de la oferta, la inversión realizada, la formación especializada, la innovación comercial y diversos factores sociales.

Un puesto de venta de alimentos en un mercadillo. / Carlos Castro

Requisitos para optar a un puesto en los mercadillos de Rincón de la Victoria

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria hasta el 1 de julio. La convocatoria establece que solo se autorizará un puesto por solicitante y que los actuales titulares de autorizaciones no podrán participar en este procedimiento.

Los puestos estarán destinados a la venta de frutas y verduras, así como a otras actividades permitidas por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de Rincón de la Victoria.

El modelo de solicitud y las bases completas pueden consultarse y descargarse a través del catálogo de trámites de la sede electrónica municipal: https://sede.rincondelavictoria.es/

Puestos disponibles en el mercadillo de Rincón de la Victoria

El mercadillo de Rincón de la Victoria, situado en la zona de Camino Viejo de Vélez y LA avenida de Cotomar, cuenta con 90 puestos y se celebra cada miércoles en horario de 09.00 a 14.00 horas.

En esta convocatoria se ofertan 24 vacantes: 23 puestos de 42 metros cuadrados y uno de 56 metros cuadrados.

Vacantes en el mercadillo de La Cala del Moral

Por su parte, el mercadillo de La Cala del Moral, ubicado en la avenida Gran Canaria y su entorno, se celebra todos los viernes y dispone de 49 puestos.

En este caso, el Ayuntamiento saca a concurso 13 puestos vacantes: 12 de 14 metros cuadrados y uno de 20 metros cuadrados.

Una oportunidad para emprendedores y profesionales del comercio ambulante

La concejala de Comercio, Lola Ramos (PP), ha señalado que la convocatoria "responde a la demanda existente para ocupar los puestos vacantes que permitirá optimizar el uso de los espacios disponibles, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la accesibilidad y una adecuada organización de los mercadillos municipales, ampliando la oferta de productos para la compra".

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado que el objetivo municipal es seguir potenciando unos mercadillos que "forman parte de la identidad comercial del municipio", con una oferta variada, de calidad y adaptada a las demandas de vecinos, consumidores y visitantes.

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Salado también ha subrayado que esta convocatoria supone "una excelente oportunidad para emprendedores y profesionales que desean desarrollar su actividad en Rincón de la Victoria".