El nuevo centro de Servicios Sociales de Algarrobo atenderá a vecinos vulnerables de 19 municipios de la Axarquía

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha en Algarrobo Costa el nuevo centro de Servicios Sociales Comunitarios de referencia para la zona básica de la Axarquía Costa Oriental, desde el que se atenderá a familias, personas mayores, dependientes y vecinos en situación de vulnerabilidad de 19 municipios.

Las nuevas instalaciones se encuentran en la avenida de los Fenicios, 2, en Algarrobo Costa, y sustituyen al anterior centro ubicado en Torrox. El cambio se produce después de que Torrox haya superado los 20.000 habitantes, ya que este servicio, competencia de la Diputación, se presta en localidades menores de esa cifra de población.

El centro contará con 23 profesionales, entre trabajadores sociales, educadores, psicólogos y agentes administrativos, que desarrollarán labores de información, valoración, orientación y asesoramiento, además de atención a la dependencia, apoyo a familias con menores y gestión de programas sociales vinculados a Igualdad y Empleo.

Algarrobo acoge el nuevo Centro de Servicio Sociales Comunitarios de la Axarquía, tras superar Torrox los 20.000 habitantes. / L.O.

Los 19 municipios que atenderá el centro de Algarrobo

El nuevo centro de Servicios Sociales Comunitarios ha sido inaugurado por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas (PP), en un acto al que también han acudido alcaldes y ediles de varias localidades axárquicas. Desde estas instalaciones se dará cobertura a los municipios incluidos en la zona básica de Axarquía Costa Oriental:

Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Salares, Sayalonga, Sedella y Totalán.

La Diputación ha invertido 260.000 euros en la adecuación del acceso principal y la primera planta del edificio, que funcionará como centro de referencia para los servicios sociales comunitarios de la comarca.

La Diputación ha invertido 260.000 euros en el nuevo Centro de Servicios Sociales de Algarrobo. / L.O.

Atención social, dependencia y ayuda a domicilio

Los Servicios Sociales Comunitarios permiten acceder a recursos del sistema público de protección social, tanto de la Junta de Andalucía como de los programas gestionados por la Diputación en colaboración con los ayuntamientos.

Durante el último año, la zona básica de Servicios Sociales de Axarquía Costa Oriental realizó 4.838 intervenciones técnicas con usuarios. Estas actuaciones incluyeron entrevistas, visitas domiciliarias, coordinaciones y gestiones de información, valoración, orientación y asesoramiento.

A través del Servicio de Ayuda a Domicilio, se atendió a 1.334 usuarios en situación de dependencia, cubriendo necesidades básicas personales y domésticas. Este servicio también ofrece apoyo a familias y cuidadores, y facilita que las personas mayores o dependientes puedan permanecer en sus municipios.

Dentro del programa de atención a la dependencia, en colaboración con la Junta de Andalucía, se realizaron además 1.403 intervenciones por parte de los trabajadores sociales.

Apoyo a familias con menores y personas en situación vulnerable

El nuevo centro también atenderá programas dirigidos a familias con menores. En el último ejercicio se actuó en 316 unidades familiares, con acciones de capacitación y apoyo mediante talleres sobre salud emocional, prevención del acoso escolar o alimentación saludable.

Además, los equipos sociales redactaron 242 informes solicitados por los ayuntamientos de la zona. Estos documentos se emplean en materias como ayudas de alimentos, integración social de personas migrantes, ayudas económicas de emergencia social, valoración de vulnerabilidad y acceso a otros recursos sociales.

Conciliación familiar con campamentos y ludotecas

Los Servicios Sociales Comunitarios gestionan también programas de conciliación familiar y laboral durante periodos no lectivos del calendario escolar. Entre ellos se encuentra DIPMA Concilia, integrado en el Plan Corresponsables y desarrollado por la Diputación de Málaga junto al Ministerio de Igualdad y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

En 2025 participaron en este programa ayuntamientos de la zona como Algarrobo, Árchez, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Moclinejo, Sayalonga y Totalán. La Diputación prevé lanzar este año una nueva convocatoria para los municipios interesados.

Tecnología para mejorar la atención social en la Axarquía

El centro de Servicios Sociales Comunitarios de Algarrobo también se beneficiará de mejoras tecnológicas impulsadas con fondos europeos. A través del proyecto DIMATEC, se ha dotado a estos servicios de tabletas, cuadernos electrónicos, ordenadores portátiles multipantalla y soportes de telecomunicación, entre otros equipamientos.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha anunciado que este año se pondrá en marcha en la Axarquía el proyecto Nuestros mayores nunca solos, una iniciativa que prevé la implantación de robótica y tecnología accesible y personalizada en domicilios de personas mayores que viven solas.

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Con la apertura de este nuevo centro, Algarrobo se convierte en el punto de referencia de los Servicios Sociales Comunitarios para buena parte de la Axarquía oriental, reforzando la atención pública a personas vulnerables, mayores, dependientes y familias que necesitan acompañamiento social.