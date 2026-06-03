La Cueva de Nerja sube sus visitas en invierno gracias al turismo alemán

La Cueva de Nerja no deja de incrementar sus cifras de visitantes, siempre de acuerdo a los flujos y las medidas que los responsables de su comité de expertos aconsejan para preservar el óptimo mantenimiento de sus galerías turísticas. Los números que acaba de presentar la fundación encargada de su gestión certifican un invierno histórico, en cifras absolutas, con especial protagonismo para el mercado de origen alemán.

Cueva de Nerja: el monumento más visitado de la provincia

«En los últimos siete meses, de octubre de 2025 a abril de 2026, la Cueva de Nerja arroja una tendencia alcista moderada en casi todos los periodos observados», relata el informe facilitado a este periódico. Esa subida se le puede atribuir, en palabras de los propios encargados de la gestión del monumento más visitado de la provincia, «a una descentralización del turismo que llega, que pasa de concentrarse en las temporadas altas para distribuirse, también, en otras épocas del año».

Invierno histórico en la Cueva de Nerja, / l.o.

En este aspecto incidía recientemente otro informe de Turismo Costa del Sol, el organismo promocional de la provincia y que depende de la Diputación de Málaga. Los inviernos cada vez más moderados en cuanto a temperaturas mínimas, así como el repunte del calor en los periodos de máxima afluencia de turistas, especialmente julio y agosto, contribuyen a que Málaga se haya convertido en uno de los destinos europeos preferidos en época invernal, incluso por encima de las islas españolas o del litoral mediterráneo más oriental.

Un referente para la provincia

De octubre a abril el cupo de turistas español aún sigue por encima del internacional, con unos porcentajes oficiales del 57,78% para los visitantes nacionales y del 42,22% para los extranjeros. En palabras del presidente de la Fundación Cueva de Nerja y a su vez subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas: «La cavidad sigue siendo un referente turístico de la provincia de Málaga y, desde la Fundación, se continúa con un trabajo intenso para combinar la mejora continua de este espacio emblemático con su conservación».

Es muy significativo que en el periodo analizado se hayan contabilizado más de 21.000 turistas de origen alemán, lo que reporta una media superior a los 3.000 visitantes mensuales. Es un porcentaje muy llamativo si tenemos en cuenta que las nacionalidades siguientes, además de la española, son la británica y la polaca, ambas con unas 14.000 personas contabilizadas.

Los turistas de Estados Unidos que visitan la Cueva de Nerja, un mercado en crecimiento / l.o.

Visitantes de Estados Unidos

Otro dato que subrayan los dirigentes de la cavidad, como prueba del creciente protagonismo de los visitantes de Estados Unidos en la Costa del Sol, es esa cifra de más de 8.000 turistas del principal mercado en América. Justo en estos días se conmemoran además los 250 años de la independencia del país, en la que Málaga tuvo un papel muy relevante a través de Bernardo de Gálvez y otros integrantes de la histórica saga de gobernantes malagueños.

Ni siquiera alcanzan el porcentaje de visitantes estadounidenses los turistas que aportan Países Bajos y Francia, que fueron unos 7.000 de octubre a abril. La siguiente nacionalidad por público visitante es la canadiense, con 6.000, seguida por suecos y argentinos, de hasta 4.000 en cada caso. A estos países de origen les siguen Dinamarca, Irlanda, Italia y República Checa, por debajo de los 2.000 turistas, y con alrededor de un millar encontramos otras seis naciones en el listado oficial: Bélgica, Finlandia, Lituania, Noruega, Rumanía y Suiza.

Como es habitual, entre los turistas españoles destaca sobremanera el cupo de visitantes nacidos en Andalucía. Fueron en el periodo analizado más de 100.000. Entre las demás comunidades autónomas, siguen en número a la comunidad andaluza: Madrid, con más de 12.000 turistas; Cataluña y País Vasco, con más de 4.000; y la Comunidad Valenciana con más de 3.000.

Por debajo, ya con menos del millar se encuentra el resto de regiones españolas. Los responsables inciden en que todas ellas tienen representación en el periodo analizado, lo que también evidencia esa diversificación de los visitantes y del periodo de afluencia, cada vez más desestacionalizado en el calendario anual.

La Cueva de Nerja arroja una tendencia alcista de visitas. / La Opinión

Presencia humana en las cuevas desde hace 40.000 años

Más allá de su rotundo impacto cuantitativo cabe recordar que la verdadera trascendencia de la cavidad nerjeña descubierta en 1959 reside en su valor geológico y antropológico. Los últimos estudios científicos estiman que este espacio natural ha albergado presencia humana intermitente desde hace unos 40.000 años, extendiéndose desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce.

Sus formaciones kársticas tienen como hito mundial la Columna de Hércules, con sus 32 metros de altura y un diámetro de 18 metros. Pero además se han incorporado en los últimos tiempos nuevas tecnologías, como su vanguardista sala de realidad virtual, que presume de ser la más grande en territorio nacional. Con dispositivos especiales, el visitante puede explorar de manera inmersiva las galerías restringidas al público general por motivos de conservación, al tiempo que sobrevuela el entorno paisajístico de Nerja o Maro.