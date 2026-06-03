Raule, un tributo a Manuel Carrasco y Óliver Gil actuarán en la Noche de San Juan de Torre del Mar

Torre del Mar celebrará el próximo 23 de junio su Noche de San Juan 2026 en la playa de El Copo, con una programación que combina conciertos gratuitos, tradición marinera, actividades populares y fuegos artificiales. La cita volverá a reunir a vecinos y visitantes en una de las noches más multitudinarias del calendario festivo del núcleo veleño.

La programación musical tendrá como principales reclamos a Raule, un tributo a Manuel Carrasco y Óliver Gil. A estos conciertos se sumarán la tradicional espetada de sardinas, el Concurso de Júas y el castillo de fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados de la noche.

Rauel será la estrella de la Noche de San Juan de Torre del Mar. / L.O.

Horarios de los conciertos de San Juan en Torre del Mar

La música comenzará en torno a las 21.00 horas con el Tributo a Manuel Carrasco, que abrirá la programación de la noche en la playa de El Copo.

A las 22.00 horas está previsto el concierto de Raule, uno de los nombres destacados del cartel de esta edición. El artista actuará en Torre del Mar dentro de una programación pensada para todos los públicos y especialmente orientada a reforzar el ambiente festivo junto al mar.

A partir de la medianoche, alrededor de las 00.00 horas, la fiesta continuará con la actuación de Óliver Gil, encargado de cerrar la parte musical de la programación.

Torre del Mar ha preparado una auténtica fiesta para la noche más mágica del año. / L.O.

Espetada de sardinas, Júas y fuegos artificiales

Además de los conciertos, la Noche de San Juan de Torre del Mar mantendrá algunos de sus elementos más tradicionales. Entre ellos, la espetada de sardinas para todos, una de las señas de identidad de esta celebración en la localidad.

También se celebrará el tradicional concurso de júas, una actividad vinculada a la creatividad popular y a la participación de colectivos, peñas y asociaciones del municipio.

La programación incluirá igualmente el castillo de fuegos artificiales, que volverá a iluminar el litoral torreño durante la madrugada de San Juan.

Mercado Marinero del 20 al 23 de junio en el Paseo de Larios

Como complemento a la programación principal, Torre del Mar contará con un Mercado Marinero en el Paseo de Larios entre el 20 y el 23 de junio, ambos inclusive.

Durante cuatro jornadas, este espacio céntrico reunirá puestos, animación y propuestas dirigidas a vecinos y visitantes. La iniciativa busca reforzar el ambiente festivo durante los días previos a la Noche de San Juan y dinamizar la zona comercial y hostelera del centro.

Una de las grandes citas del inicio del verano en la Costa del Sol

La Noche de San Juan de Torre del Mar está considerada una de las celebraciones más concurridas del inicio del verano en la Axarquía. La playa de El Copo volverá a ser el punto principal de encuentro para una jornada que combina música, gastronomía popular, fuego, tradición y ambiente familiar.

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La programación ha sido presentada por el teniente de alcalde de Torre del Mar y primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), quien ha destacado el papel de esta celebración como una de las citas más esperadas del calendario local y como atractivo para la actividad turística, hostelera y comercial de Torre del Mar.