Cierran aulas del CEIP Custodio Puga de Torre del Mar por grietas y reubican al alumnado

El alumnado de las aulas afectadas por la aparición de grietas en el CEIP Custodio Puga de Torre del Mar será reubicado en el edificio del centro que no presenta daños mientras se determina el alcance real del problema estructural detectado.

La medida se adopta después de que la Delegación Territorial de Educación haya comunicado que el uso del edificio afectado no puede ser avalado técnicamente en las condiciones actuales.

La recomendación trasladada al Ayuntamiento de Vélez-Málaga es que esa parte del colegio permanezca sin uso hasta que se acredite la seguridad de la estructura o se ejecuten las actuaciones necesarias. La prioridad inmediata, según el Consistorio, es garantizar la seguridad del alumnado y mantener la actividad educativa mientras se completa la evaluación técnica.

El alumnado del CEIP Custodio Puga será realojado en las antiguas viviendas de profesores. / L.O.

Reubicación del alumnado en el edificio no afectado

El delegado de Educación, Miguel Briones, y el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), tienen previsto visitar este viernes el colegio para conocer la situación sobre el terreno y detallar las medidas previstas. Por ahora, la solución más inmediata pasa por trasladar al alumnado de las aulas afectadas al inmueble no afectado del propio centro.

Esta reubicación busca evitar riesgos y asegurar la continuidad de las clases mientras se estudia el estado del edificio donde han aparecido las grietas. El Ayuntamiento ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias, al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa, aunque reconoce que el inicio del próximo curso obliga a actuar con rapidez.

"El mes de septiembre está ahí al lado y tenemos que tener una respuesta clara", ha señalado Lupiáñez, que ha insistido en que los niños deben estar escolarizados y en que el Ayuntamiento colaborará con todas las administraciones implicadas para garantizar una solución.

Antiguas obras de reforma en el patio del colegio Custodio Puga. / L.O.

Un informe urgente para conocer el alcance de las grietas

El origen de la actuación está en la aparición de grietas en una clase del colegio. Tras detectarse el problema, la Delegación Territorial de Educación solicitó un informe técnico a la Agencia Pública Andaluza de Educación, que concluyó que el uso del edificio no podía respaldarse técnicamente en su estado actual.

A partir de ese dictamen, Educación ha pedido al Ayuntamiento un estudio patológico completo del CEIP Custodio Puga, con las pruebas y ensayos necesarios para conocer el estado real de la estructura. Ese informe deberá determinar si las grietas se limitan a la zona afectada o si existen daños en otros puntos del inmueble.

El Ayuntamiento ha anunciado que contratará de manera urgente ese estudio, aunque advierte de que se trata de un proceso técnico que necesita plazos para ofrecer conclusiones fiables. El análisis deberá establecer también qué actuaciones son necesarias para recuperar la seguridad del edificio o, si no fuera posible de forma inmediata, mantenerlo fuera de uso hasta que pueda garantizarse su estabilidad.

Un aula provisional en las antiguas casas de los maestros

Además de la reubicación del alumnado en el edificio no afectado, el Ayuntamiento trabaja en otra alternativa provisional. El Consistorio prevé habilitar una de las antiguas casas de los maestros, que fueron desocupadas y tapiadas, para convertirla en un aula diáfana de carácter urgente.

Esta actuación se coordinará con el área de Edificios Municipales y con la dirección del centro. La medida se plantea como una respuesta complementaria mientras se conoce el resultado del informe técnico y se decide cómo actuar en el edificio afectado por las grietas.

El Ayuntamiento reclama un nuevo colegio para Torre del Mar

El primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha defendido que el Ayuntamiento debe actuar con urgencia para velar por la seguridad del alumnado, pero también exigir a la Junta de Andalucía una solución definitiva.

Atencia ha recordado que la situación del Custodio Puga no es nueva y que la construcción de un nuevo colegio en Torre del Mar es una reivindicación histórica de la comunidad educativa y del municipio. Es más, Atencia asegura que en el pasado la Junta prometió construir un nuevo colegio sin que hasta ahora se haya materializado. Según el Ayuntamiento, ya hay parcelas puestas a disposición de la administración autonómica para ejecutar el futuro centro.

En paralelo a las medidas inmediatas, Lupiáñez remitirá una carta a la Consejería de Educación para reclamar que el nuevo colegio de Torre del Mar sea incluido como prioridad en la planificación de la Junta de Andalucía.

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El equipo de gobierno plantea así una respuesta en dos fases: una solución urgente para garantizar la seguridad y la escolarización del alumnado afectado por las grietas, y una solución definitiva con la construcción de un nuevo centro educativo que sustituya a unas instalaciones antiguas y consideradas insuficientes para una zona del municipio que continúa creciendo.