Informe
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Junta de Andalucía se unen ante el cierre de aulas en el CEIP Custodio Puga
Un total de 104 alumnos de Primaria han sido reubicados en el edificio principal del CEIP Custodio Puga por patologías estructurales
El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, y el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, visitaron este viernes el CEIP Custodio Puga, en Torre del Mar, para evaluar el alcance de las fisuras detectadas en el edificio antiguo del centro. Este hecho ha obligado a reubicar a parte del alumnado en el inmueble principal. Ambas administraciones han acordado que el Consistorio, como propietario del centro, elaborará un informe del edificio.
El pasado 1 de junio, un informe técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación recomendó el cese total de la actividad en el inmueble más antiguo del colegio, tras la detección de patologías estructurales que comprometen su seguridad.
La situación se originó a raíz de la aparición de grietas en el techo de un aula de 3º de Primaria, situada en la segunda planta del edificio, que tiene planta baja y dos alturas. Como medida preventiva, el Ayuntamiento cerró esta planta mientras se analizan los daños. El alumnado afectado ha sido trasladado al edificio principal. Un total de 104 alumnos, correspondientes a cuatro grupos de Primaria: 3º A, 3º B, 4º A y 4º B, han sido reubicados. El edificio tiene unos 60 años.
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