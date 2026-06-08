Vélez-Málaga recuerda a Juan Breva, el cantaor que llevó el flamenco de la Axarquía a la historia

Vélez-Málaga ha vuelto a mirar este lunes a una de las figuras más importantes de su historia cultural. El Ayuntamiento ha rendido homenaje al cantaor Antonio Ortega Escalona, Juan Breva, en el 108º aniversario de su fallecimiento, con un acto institucional celebrado junto al monumento dedicado al artista en la plaza del Carmen.

La cita, convertida ya en una tradición dentro del calendario cultural e institucional del municipio, ha estado presidida por el alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), acompañado por la concejala de Cultura, Alicia Ramírez (PP), miembros de la corporación municipal, representantes del tejido asociativo veleño y de la Peña Flamenca Juan Breva.

El homenaje a Juan Breva se ha celebrado en torno al monumento en su memoria, en la plaza del Carmen. / L.O.

Vélez-Málaga homenajea a Juan Breva en la plaza del Carmen

El acto central ha consistido en una ofrenda floral a los pies del monumento del cantaor veleño. Tras ese gesto simbólico, el artista Antonio José Fernández ha dedicado varios cantes al maestro, en un homenaje cargado de memoria, identidad local y reconocimiento al legado flamenco de Juan Breva.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado la importancia de mantener viva la figura del artista más de un siglo después de su muerte: "Alcanzar hoy los 108 años desde su partida nos recuerda que la impronta de Juan Breva en la historia del flamenco es absolutamente imborrable. Mantener vivo su recuerdo año tras año es una obligación moral e institucional para Vélez-Málaga, logrando que las nuevas generaciones sigan reconociendo el valor de un creador único que llevó el nombre y el sentir de nuestro municipio a los escenarios más importantes de su época", ha señalado Lupiáñez.

El homenaje a Juan Breva se ha completado con la inauguración de un azulejo en la calle que lleva su nombre, obra de la artista veleña Ascen Moreno. / L.O.

Un azulejo para recordar al cantaor en el centro histórico

El homenaje ha tenido también una segunda parada vinculada a la memoria urbana de Vélez-Málaga. Coincidiendo con esta efeméride, el Ayuntamiento ha inaugurado el azulejo cerámico de la calle Juan Breva, una pieza que forma parte de la nueva línea artística impulsada en distintas vías del centro histórico para recuperar la historia de los personajes que dan nombre al viario.

La obra dedicada al cantaor ha sido realizada por la artista veleña Ascen Moreno, autora también de otras dos cerámicas que se han inaugurado esta mañana en las calles Canalejas y Luis de Rute. Con esta iniciativa, el Consistorio busca reforzar la conexión entre el patrimonio histórico, la cultura local y el espacio público.

Juan Breva, una figura esencial del flamenco malagueño

Nacido en Vélez-Málaga en 1844 y fallecido en Málaga el 8 de junio de 1918, Antonio Ortega Escalona pasó a la historia del arte con el nombre de Juan Breva. Procedente de una familia humilde, heredó su apodo de su abuelo, que vendía frutas mientras pregonaba cantares por las calles.

Considerado uno de los grandes cantaores del siglo XIX y una de las figuras patrimoniales más universales de la Axarquía, Juan Breva contribuyó a profesionalizar y popularizar el cante malagueño. Su fama nacional le llevó incluso a cantar ante el rey Alfonso XII en el Palacio Real.

El legado vivo de Juan Breva en Vélez-Málaga

Creador de un estilo propio en malagueñas y verdiales, Juan Breva dejó una huella decisiva en la historia del flamenco y de la música andaluza. Su figura fue elogiada por intelectuales como Federico García Lorca, consolidando un legado que Vélez-Málaga sigue reivindicando como parte esencial de su identidad cultural.

El alcalde ha incidido en esa vigencia durante el homenaje: "Juan Breva no es solo pasado, es identidad viva de nuestra cultura. Queremos agradecer especialmente a la Peña Flamenca su presencia hoy aquí, demostrando una vez más que Vélez-Málaga es una ciudad orgullosa de sus raíces y de sus grandes creadores".

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Con este acto, Vélez-Málaga refuerza el recuerdo institucional de Juan Breva y mantiene viva la memoria de un artista que llevó el nombre del municipio a algunos de los escenarios más importantes de su tiempo.