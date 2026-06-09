Corte de agua en Vélez-Málaga: estas son las zonas afectadas durante la noche del miércoles al jueves

Los trabajos de mejora en la red de abastecimiento de agua de Vélez-Málaga obligarán a suspender el suministro durante la noche del miércoles 10 al jueves 11 de junio en varias zonas del municipio. La interrupción del servicio se prolongará, según ha informado Aqualia, desde las 00.00 hasta las 12.00 horas.

La empresa concesionaria del servicio municipal de agua ha explicado que la actuación es necesaria para mejorar la sectorización de la red, un sistema que permite aislar una zona concreta en caso de avería y reducir así el número de vecinos afectados cuando se produce una incidencia.

Zonas afectadas por el corte de agua en Vélez-Málaga

La suspensión del suministro afectará a varios puntos de Vélez-Málaga. En concreto, el corte está previsto en el Barrio de La Legión, Villas de Madrid, Puerta Nueva, Real Bajo y el entorno del Parque Federico García Lorca.

También se verá afectada la zona de Arroyo Hondo, según la información trasladada por Aqualia. El corte se realizará durante la madrugada y primeras horas de la mañana, en una franja horaria que va de las 00.00 a las 12.00 horas.

Los cortes de agua permitirán mejorar la red de abastecimiento. / L.O.

Obras para mejorar la red de abastecimiento

La intervención forma parte de los trabajos de mejora de la red de agua en el municipio. El objetivo principal es avanzar en la sectorización del sistema de abastecimiento, una actuación técnica que permite dividir la red en áreas más controladas.

Este tipo de mejoras facilita que, en caso de una avería futura, se pueda actuar sobre un tramo concreto sin necesidad de dejar sin suministro a zonas más amplias. Con ello, la empresa busca reducir el impacto de posibles incidencias y mejorar la calidad del servicio que se presta a los vecinos.

Recomendaciones para los vecinos durante la suspensión del suministro

Aqualia aconseja a la ciudadanía revisar que no quede ningún grifo abierto durante el horario de suspensión del suministro. Esta medida busca evitar pérdidas innecesarias de agua una vez que el servicio quede restablecido.

La empresa recomienda también no utilizar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas durante el corte, para prevenir posibles incidencias en las instalaciones interiores de las viviendas cuando vuelva el agua.

Qué hacer cuando vuelva el agua

Una vez restablecido el suministro, Aqualia recomienda dejar correr el agua durante unos minutos antes de utilizarla con normalidad. Esta práctica ayuda a evitar el posible arrastre de impurezas en las tuberías tras los trabajos realizados en la red.

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La compañía ha lamentado las molestias que pueda ocasionar esta suspensión temporal y ha recordado que los vecinos pueden realizar cualquier consulta a través del teléfono gratuito de Aqualia Contact 900 81 44 83, operativo las 24 horas del día.