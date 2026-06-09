El legado andalusí de Cútar recibe la Medalla de Oro Cihar 2025

El Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar ha sido distinguido con la Medalla de Oro Cihar 2025, un reconocimiento que sitúa a este pequeño municipio de la Axarquía en el mapa nacional del patrimonio andalusí.

El galardón, concedido por el Círculo Intercultural Hispano Árabe, premia la labor del espacio museístico en la divulgación del legado histórico, la preservación de la memoria y la promoción del diálogo intercultural.

La entrega del reconocimiento se celebrará este jueves 11 de junio en la sede de la Casa Árabe de Madrid, en un acto al que está previsto que asistan autoridades diplomáticas, representantes del ámbito académico y figuras destacadas de la cultura española.

Municipio de Cútar / L.O.

Cútar, referente del patrimonio andalusí en la Axarquía

El premio reconoce el trabajo desarrollado en torno al Centro de Interpretación de la Alquería, un espacio que ha convertido la historia local de Cútar en un recurso cultural, educativo y turístico. La distinción consolida al municipio como uno de los referentes de la red del patrimonio andalusí en la provincia de Málaga.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín, ha destacado el "gran trabajo que están haciendo nuestros pueblos del interior para poner en valor su legado histórico cultural, con las consiguientes consecuencias que tiene para la proyección turística de la Axarquía”.

Martín ha vinculado además el galardón con la apuesta de Cútar por una oferta turística basada en la cultura, la historia y las raíces andalusíes. En este sentido, ha recordado el proyecto europeo Experiencia Andalusí, impulsado por el área de Turismo de la institución comarcal para dar a conocer este legado patrimonial.

Facsímil del Corán almohade del siglo XII hallado en Cútar en 2003. / legadonazariblog

La historia de los manuscritos andalusíes de Cútar

El alcalde de Cútar, Francisco Ruiz (PP), será el encargado de recoger la Medalla de Oro Cihar 2025 en Madrid. El regidor ha agradecido la concesión del galardón y ha subrayado que se trata de uno de los reconocimientos más relevantes en el ámbito de las relaciones culturales hispano-árabes.

Ruiz ha explicado que el premio reconoce "la excepcional labor del centro en la investigación, salvaguarda y difusión del patrimonio andalusí en la comarca de la Axarquía". La Junta Directiva de Cihar ha destacado, además, el rigor científico con el que el centro gestiona su patrimonio y su capacidad para convertir la historia local en una experiencia divulgativa y turística.

El Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar custodia una historia que adquirió una dimensión especial tras el hallazgo, en 2003, de los Manuscritos andalusíes de Cútar. Se trata de tres libros de gran valor científico, entre los que destaca un Corán almohade del siglo XII perteneciente al último imán y alfaquí de Cútar, Muhammad al-Yayyar.

Un Corán almohade oculto durante 500 años

El descubrimiento de los manuscritos, ocultos tras un muro durante unos 500 años, se ha convertido en el eje de un proyecto cultural que conecta historia, divulgación y turismo. Para el Ayuntamiento, este hallazgo simboliza la resistencia cultural y el valor del conocimiento que el centro transmite a sus visitantes.

Desde su inauguración en 2003, el espacio ha ido creciendo como recurso patrimonial bajo gestión municipal. En el último año, el centro ha reforzado su actividad con una programación de talleres, visitas teatralizadas, jornadas de investigación y actividades culturales, que han contribuido a posicionar a Cútar como punto de referencia del legado andalusí.

El alcalde ha señalado que "este premio es un reconocimiento al pueblo de Cútar y a todas las personas que han creído en la importancia de nuestra identidad cultural". También ha añadido que recibir la Medalla de Oro supone "una responsabilidad para seguir tendiendo puentes entre culturas y recordar que al-Ándalus es una parte esencial de nuestra historia".

Una experiencia inmersiva en una alquería nazarí

El Centro de Interpretación de la Alquería ofrece al visitante una aproximación a la vida en una alquería nazarí. A través de audiovisuales, réplicas y una narrativa museográfica cuidada, el espacio permite conocer las claves del hallazgo de los manuscritos y el contexto histórico en el que se inscriben.

La propuesta ha contribuido a reforzar el atractivo cultural de Cútar, un municipio pequeño de la Axarquía que ha encontrado en su patrimonio andalusí una vía para dinamizar su actividad turística, social y económica.

El papel del Museo de Nerja y la colaboración cultural

El director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, ha destacado que Cihar es una organización sin ánimo de lucro orientada al fomento de la paz y la concordia a través de la cultura. Sus Medallas de Oro distinguen a personas e instituciones que contribuyen al entendimiento mutuo entre España y el mundo árabe.

El director del Museo de Nerja ha recordado la colaboración entre el Ayuntamiento de Cútar y el Museo Cueva de Nerja en el desarrollo museológico del espacio, así como la labor de investigadores, traductores y dinamizadores culturales.

Entre esas aportaciones ha mencionado el trabajo realizado para traducir los libros en castellano antiguo y la puesta en marcha de visitas teatralizadas y actividades culturales que han dado continuidad al proyecto.

Un modelo para dinamizar los pueblos de interior

Para Salado, Cútar se ha convertido en un ejemplo de cómo un municipio de pequeño tamaño puede transformar su patrimonio en una herramienta de dinamización cultural. El proyecto permite recorrer aspectos como la geografía humana, la sociología, el urbanismo, las costumbres y la memoria histórica de la Axarquía.

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El reconocimiento de Cihar llega así como respaldo a una estrategia que ha conseguido mantener vivo el legado andalusí y proyectarlo más allá de la comarca.