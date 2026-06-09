Vélez-Málaga aprueba 18,6 millones en inversiones dentro de su presupuesto de 2026

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado definitivamente su Presupuesto Municipal de 2026, unas cuentas que superan los 139 millones de euros y que sitúan el capítulo inversor como uno de sus principales ejes. El documento económico contempla 18,6 millones de euros en inversiones, la cifra más alta recogida hasta ahora en unas cuentas municipales, según ha destacado el equipo de gobierno.

La aprobación definitiva se produjo este martes en un pleno extraordinario, con el respaldo del Gobierno local y el voto en contra de los grupos de la oposición.

El presupuesto queda así operativo para un ejercicio en el que el Ayuntamiento prevé actuar en calles, barrios, equipamientos públicos, urbanizaciones, espacios patrimoniales y proyectos considerados estratégicos para el municipio.

Una imagen área de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. / Alex Zea

Más de 18 millones para obras e infraestructuras en Vélez-Málaga

El bloque inversor incluye una partida cercana a los 5 millones de euros para actuaciones de asfaltado, acerado, señalización y mejora de infraestructuras públicas. Estas obras se repartirán por distintos puntos del municipio y buscan dar respuesta a necesidades urbanas acumuladas en diferentes núcleos.

En Vélez-Málaga, las actuaciones previstas alcanzan espacios como plaza Concepción, calle Arroyo San Francisco, calle Cilla, plaza de Santa Cruz, Cristo de Medinaceli y Francisco Jiménez Puertas. El objetivo es mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal y el estado general de vías y espacios públicos.

Actuaciones en Torre del Mar, Caleta, Benajarafe y Chilches

El presupuesto también reserva inversiones para Torre del Mar, donde se prevén obras de reurbanización en la barriada de Melosas y en la tercera fase de la calle Doctor Fleming. En Caleta de Vélez, las cuentas incluyen una actuación en la calle Miguel Serrano, centrada en la mejora de la accesibilidad y de las infraestructuras.

La zona occidental del municipio aparece igualmente en el mapa inversor de 2026. Entre los proyectos incluidos figuran la finalización del centro cívico de Benajarafe, el acerado norte entre Benajarafe y Chilches y la construcción de un nuevo aparcamiento junto al campo de fútbol.

Mercovélez, Policía Local y nuevos equipamientos públicos

Uno de los proyectos estratégicos recogidos en las cuentas es la adaptación del edificio Mercovélez para albergar la nueva Jefatura de Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores. La actuación contará con financiación municipal y europea.

El presupuesto también incorpora inversiones sobre el patrimonio histórico y cultural, con actuaciones previstas en la Fortaleza de Vélez-Málaga y en la ermita de San Sebastián, dos espacios emblemáticos del municipio.

Urbanizaciones y futuro recinto ferial

Las cuentas municipales incluyen además una partida cercana a los 700.000 euros para iniciar el proceso de recepción de 24 urbanizaciones, una reivindicación vecinal pendiente desde hace años en distintos puntos del término municipal.

Otro de los proyectos destacados es la reserva de 780.000 euros para la adquisición de terrenos destinados al futuro recinto ferial de Vélez-Málaga, una actuación que el Ayuntamiento considera clave dentro de la planificación de nuevos espacios públicos.

Un presupuesto de 139 millones con más obras y servicios

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), explicó que las cuentas "reflejan el modelo de municipio que queremos construir, con más inversiones, mejores servicios públicos y una gestión seria y responsable pensada para mejorar la vida de nuestros vecinos".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), subrayó que el documento permite afrontar proyectos relevantes y reforzar al mismo tiempo los servicios esenciales. "El presupuesto garantiza estabilidad económica y capacidad de inversión, permitiendo al Ayuntamiento afrontar proyectos históricos y reforzar al mismo tiempo los servicios esenciales del día a día".

Limpieza, parques y servicios sociales como complemento

Aunque la inversión pública centra buena parte del presupuesto, las cuentas también refuerzan servicios municipales básicos. El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos contará con cerca de 12 millones de euros, un 14,29% más respecto al anterior contrato.

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El contrato de parques y jardines aumenta en casi 3 millones de euros, mientras que las partidas para alumbrado público pasan de 19.000 a 144.000 euros. En el área social, el presupuesto contempla alrededor de 20 millones de euros para ayuda a domicilio, dependencia y servicios sociales.