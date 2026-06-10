Patrimonio
Las excavaciones sacan a la luz restos de la torre medieval del Castillo de Torre del Mar, de finales del siglo XV
Los trabajos arqueológicos en la calle Ancha localizan dos lados perimetrales de la antigua estructura defensiva, construida con grandes sillares de piedra
Las excavaciones arqueológicas en el entorno del antiguo Castillo de Torre del Mar han confirmado la existencia de restos físicos de la torre medieval que formó parte de la fortaleza. Los trabajos, desarrollados en la zona de la calle Ancha, han permitido localizar dos de los lados perimetrales de la construcción, levantada con grandes sillares de piedra.
El hallazgo supone un avance relevante en el conocimiento del origen histórico de Torre del Mar, ya que permite contrastar sobre el terreno la información recogida en planos y documentos históricos que situaban en este punto la antigua estructura defensiva.
Hasta ahora, la existencia del castillo estaba acreditada principalmente por fuentes documentales, especialmente a partir de finales del siglo XV.
Restos medievales bajo la calle Ancha
La fase más destacada de la intervención se ha desarrollado en el inmueble número 39 de la calle Ancha, donde los arqueólogos han identificado las dos caras conservadas de la antigua torre. Según el arqueólogo responsable de los trabajos, Antonio Reyes, estos restos constituyen un punto de partida fundamental para estudiar físicamente el castillo y no solo a través de referencias documentales.
Las excavaciones forman parte de una intervención más amplia que afecta a dos edificios y a un tramo de la antigua muralla. Los primeros sondeos se realizaron en el inmueble que acogerá el futuro Centro de Interpretación del Castillo de Torre del Mar, actualmente en fase de ejecución. De forma paralela, también se trabaja en la rehabilitación del lienzo de muralla conservado en la plaza.
El plano de 1722 que orienta la investigación
Uno de los documentos clave para guiar la intervención ha sido el plano del Castillo de Torre del Mar elaborado en 1722 por el ingeniero Juan Pedro Subreville. A partir de esa representación histórica, el equipo arqueológico planteó distintas hipótesis sobre la ubicación y configuración de la fortaleza, que ahora están siendo contrastadas mediante los sondeos.
Los trabajos no se limitan a la localización de restos aislados. La investigación busca reconstruir la evolución del castillo entre los siglos XVI, XVII y XVIII, una etapa en la que el recinto incorporó cuarteles militares, muros defensivos y espacios vinculados al almacenamiento y distribución de mercancías que posteriormente eran exportadas a otros puntos de la península y del extranjero.
Una bola de cañón entre los hallazgos
Entre los materiales recuperados destaca una bola de cañón de hierro localizada durante la retirada de los pavimentos de la vivienda destinada al futuro Centro de Interpretación. Según la interpretación inicial del equipo arqueológico, la pieza podría estar relacionada con una culebrina, un tipo de cañón de menor tamaño utilizado en sistemas defensivos.
El hallazgo se suma a los datos obtenidos mediante los sondeos arqueológicos y el estudio de los paramentos, que están permitiendo completar la información sobre la estructura, el origen y las transformaciones históricas del Castillo de Torre del Mar.
Un proyecto ligado al futuro Centro de Interpretación
La intervención arqueológica se enmarca en el proyecto 'Un barrio que esconde un castillo', financiado con fondos europeos Next Generation. La iniciativa busca recuperar y documentar los restos del antiguo castillo y dotar de contenido al futuro centro interpretativo, con el objetivo de incorporar este patrimonio al relato histórico y cultural de Torre del Mar.
El avance de las excavaciones abre una nueva fase para el estudio de la fortaleza, situada en un entorno urbano donde la investigación arqueológica debe convivir con la actividad cotidiana del barrio. La localización de la torre medieval refuerza la importancia patrimonial de una zona que conserva bajo su trama actual parte de la historia defensiva y portuaria de Torre del Mar.
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