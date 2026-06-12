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Mueren ahogados un hombre de 80 años y una mujer de 75 en una playa de Torrox

El mar revuelto y la marejada marcaron la jornada en la que dos bañistas perdieron la vida en Torrox

Playa de Las Lindes de Torrox.

Playa de Las Lindes de Torrox. / L.O.

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EFE

Un hombre de 80 años y una mujer de 75 han muerto ahogados este viernes, 12 de junio de 2026, en una playa de Torrox, según ha informado fuentes del servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 19.30 horas en la playa de las Lindes y fueron otros bañistas los que alertaron al 112 de que había dos personas que podían haberse ahogado.

El 112 activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento de ambos. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se ha hecho cargo de la investigación, ya que por el momento se desconocen las circunstancias del hecho.

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El suceso se ha producido en un día en el que el mar estaba revuelto, con marejada.

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