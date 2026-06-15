Diez embarcaciones limpiarán este verano las aguas del litoral de Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja

Diez embarcaciones recorrerán este verano el litoral de Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja para retirar residuos flotantes de las aguas superficiales de baño. El dispositivo estará activo hasta el 15 de septiembre y funcionará a diario, incluidos festivos, en jornadas de mañana y tarde.

El servicio ha sido adjudicado por la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol a la empresa Servimar Axarquía mediante un contrato de cuatro años por un importe de 1.566.375 euros. La flota se encargará de recoger residuos como plásticos, ramas, maderas, peces muertos, medusas, algas, espumas y restos de hidrocarburos que puedan aparecer en la superficie del mar.

Barcos quitanatas en el entorno del puerto de Caleta de Vélez. / L.O.

Horarios y embarcaciones por municipios

El despliegue será diferente según cada tramo del litoral. Vélez-Málaga contará con cinco embarcaciones durante julio y agosto, y con tres en la segunda quincena de junio y la primera de septiembre. Algarrobo dispondrá de una embarcación, mientras que Torrox y Nerja tendrán dos cada uno. (Rincón ha negociado por su parte su propio servicio de limpieza de aguas superficiales).

El horario también varía por municipio. En Vélez-Málaga y Algarrobo, el servicio funcionará de 11.00 a 20.00 horas; en Torrox, hasta las 19.00 horas; y en Nerja, de 10.00 a 18.00 horas, según ha explicado el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM).

El contrato contempla además la posibilidad de activar alguna embarcación fuera de la temporada estival en caso de urgencia, según ha añadido el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín (PP).

Presentación del servicio de limpieza de aguas de la Axarquía. / L.O.

Retirada de residuos flotantes y actuación ante hidrocarburos

Las embarcaciones estarán preparadas para actuar sobre residuos sólidos y líquidos en superficie. Según los datos aportados, la capacidad de limpieza alcanza al menos 5.500 metros cúbicos de líquidos y 15.000 metros cúbicos de residuos sólidos por hora.

La flota contará con el equipamiento de seguridad exigido, incluidos flotadores salvavidas, teléfono móvil, claxon, cámara fotográfica y GPS. Las embarcaciones son de tipo foreña, con proa abierta y cinta transportadora regulable en velocidad y altura, lo que permite recoger residuos flotantes, natas, espumas e hidrocarburos.

Más de 100 toneladas de residuos retiradas en 2025

La campaña del año pasado refleja el volumen de residuos que llegan cada verano al litoral axárquico. En 2025 se retiraron 50.250 kilos de materia orgánica, 51.700 kilos de materia inorgánica y se actuó sobre 1.800 metros cúbicos relacionados con hidrocarburos.

Por municipios, Vélez-Málaga concentró la mayor cantidad de restos recogidos, con 20.900 kilos de materia orgánica, 15.800 kilos de materia inorgánica y 690 metros cúbicos de hidrocarburos. En Torrox se retiraron 12.100 kilos de materia orgánica, 15.000 kilos de materia inorgánica y 450 metros cúbicos de hidrocarburos.

Datos de recogida en Algarrobo y Nerja

En Nerja, el balance de 2025 dejó 12.650 kilos de materia orgánica, 12.800 kilos de materia inorgánica y 500 metros cúbicos de hidrocarburos. En Algarrobo, las embarcaciones recogieron 4.600 kilos de materia orgánica, 8.100 kilos de materia inorgánica y actuaron sobre 160 metros cúbicos de hidrocarburos.

El dispositivo se suma al refuerzo de los servicios de temporada en las playas de la Axarquía, coincidiendo con los meses de mayor presencia de bañistas y visitantes en la costa oriental de Málaga.