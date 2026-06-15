Nerja y Maro quedan conectadas por un carril bici continuo de casi 3,5 kilómetros

Nerja y Maro ya están conectadas por carril bici. El Ayuntamiento ha puesto en servicio el último tramo de esta infraestructura, después de la finalización de las obras y la firma del acta de recepción, lo que permite unir ambos núcleos mediante una vía ciclista continua de casi 3,5 kilómetros.

El tramo que acaba de entrar en funcionamiento discurre desde las inmediaciones del acceso al puente del Barranco de Maro, en la antigua N-340, hasta la glorieta de entrada oeste a Maro. Tiene una longitud aproximada de 1.200 metros y completa una actuación orientada a mejorar la movilidad entre Nerja y este núcleo costero.

Imagen de otro tramo del nuevo carril bici de Nerja. / L.O.

Un carril bici de casi 3,5 kilómetros entre Nerja y Maro

La nueva conexión ofrece a vecinos y visitantes una alternativa para desplazarse entre ambos puntos de forma más segura, accesible y sostenible. La actuación permite reforzar la movilidad ciclista y peatonal en un entorno con valor paisajístico y turístico, especialmente frecuentado durante buena parte del año.

El último tramo ha contado con una inversión de 410.080 euros, financiada íntegramente con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con cargo a los fondos NextGenerationEU.

Nerja alcanzará los 2,2 kilómetros de carril bici con este tercer tramo. / L.O.

Fondos europeos para mejorar la movilidad sostenible

La culminación del carril bici forma parte de una inversión global de 1.229.997,66 euros, cofinanciada con recursos municipales y fondos europeos. El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), ha destacado que la entrada en servicio del último tramo supone la culminación de una actuación estratégica para el municipio.

El regidor ha señalado que esta infraestructura refuerza la seguridad de peatones y ciclistas, mejora la conectividad entre Nerja y Maro y favorece hábitos de movilidad más saludables y respetuosos con el medio ambiente.

Una conexión para vecinos, visitantes y ciclistas

La puesta en servicio de esta vía ciclista mejora las opciones de desplazamiento entre ambos núcleos y permite avanzar en un modelo de movilidad menos dependiente del vehículo privado. Además, contribuye a poner en valor el entorno natural de Maro y su conexión con Nerja.

Con esta actuación, el municipio incorpora una infraestructura especialmente útil para residentes, ciclistas y visitantes que buscan desplazarse por la zona de forma más segura durante todo el año.