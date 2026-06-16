San Juan en Rincón de la Victoria: fiestas, hogueras y espetos en La Cala y Torre de Benagalbón

Rincón de la Victoria celebrará la noche de San Juan con fiestas en La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, dos de los puntos costeros del municipio donde vecinos y visitantes podrán dar la bienvenida al verano con música, baile, gastronomía y hogueras.

La cita será el próximo martes 23 de junio, con actividades desde las 20:00 horas y hasta la madrugada del día 24. La programación está organizada por la Asociación Cultural Estrella del Alba y la Asociación de Vecinos Torresol, junto al Área de Cultura, Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Los júas volverán a iluminar la Noche de San Juan en Rincón de la Victoria. / Fran Extremera

Fiestas de San Juan en La Cala del Moral y Torre de Benagalbón

Las celebraciones tendrán un marcado carácter familiar y popular, con propuestas pensadas para todos los públicos. La quema de júas volverá a ser uno de los momentos más simbólicos de la noche, en torno al fuego y a una tradición muy vinculada al inicio del verano en la provincia de Málaga.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado "el carácter familiar de este día, que cada año convierte nuestras playas en espacio de convivencia y disfrute para todas las edades, manteniendo viva nuestras tradiciones". También ha subrayado el papel del tejido asociativo y vecinal en la organización de unas fiestas abiertas a la ciudadanía.

San Juan en La Cala del Moral: música, zumba y hoguera

En La Cala del Moral, la fiesta se celebrará en la calle San Juan a partir de las 20:00 horas. La jornada incluirá apertura de barra, música, una sesión de zumba con Laura Villodres, una masterclass de salsa y bachata con Iris y Batulé, y la actuación del grupo Ritmo Andaluz, que se prolongará hasta las 02:00 horas.

A medianoche tendrá lugar la quema del júa en la gran hoguera de la playa. La presidenta de la Asociación Cultural Estrella del Alba, Belén Caballero, ha explicado que la cita supone una bienvenida al verano y una forma de recuperar tradiciones, como la elaboración de júas con trapos y cosidos "a la antigua usanza".

Programación de San Juan en La Cala del Moral 20:00 horas. Música y apertura de barra. 20:30 horas. Zumba con Laura Villodres. 22:00 horas. Masterclass de salsa y bachata con Iris y Batulé. Hasta las 02:00 horas. Animación del grupo Ritmo Andaluz. 00:00 horas. Quema del júa en la hoguera de la playa.

Torre de Benagalbón celebra San Juan con espetos y música en directo

En Torre de Benagalbón, la celebración se desarrollará en la Antigua Estación, con exhibiciones de baile, animación, música en directo y el tradicional encendido de la hoguera de San Juan.

La programación contará con los grupos de baile de Ana Celia Pérez y Chely Guerrero, además de la animación de Iris y Batulé. También actuarán Toulalan Session y Electroduendes, antes y después de la quema del júa, prevista para las 00:00 horas.

Como cada año, la Asociación de Vecinos Torresol repartirá espetos de sardina. Serán gratuitos para los socios y tendrán una aportación de 2,50 euros para los no socios.

Noticias relacionadas

Programación de San Juan en Torre de Benagalbón 20:00 horas. Inicio de la velada con los grupos de baile de Ana Celia Pérez. 20:30 horas. Urban Dance, con los grupos dirigidos por Chely Guerrero. 21:00 horas. Bailes latinos, show y animación con Iris y Batulé Dance. 21:00 horas. Comienzo del reparto de espetos de sardinas, gratis para socios y con aportación de 2,50 euros para no socios. 21:30 horas. Toulalan Session. 23:00 horas. Actuación de Electroduendes. 00:00 horas. Encendido de la Hoguera de San Juan con la tradicional quema de júa. 00:30 horas. Continuación de la actuación de Electroduendes hasta las 01:30 horas.

Una noche de tradición junto al mar en Rincón de la Victoria

Con esta doble programación, Rincón de la Victoria refuerza una de las celebraciones más esperadas del inicio del verano en la costa malagueña, con actividades en La Cala del Moral y Torre de Benagalbón desde la tarde del 23 de junio hasta la madrugada del día 24.