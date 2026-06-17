Reconocimiento
Nerja dedicará una calle al locutor Paco Haro, pionero de la radio local
La calle Tajillo pasará a llevar el nombre del comunicador nerjeño, reconocido por su trayectoria en los medios, su labor solidaria y su implicación en las fiestas y tradiciones del municipio
Nerja rendirá homenaje a Paco Haro dando su nombre a una calle del municipio. La calle Tajillo pasará a denominarse calle Paco Haro, en reconocimiento a la trayectoria social, cultural y comunicativa de Francisco José Haro Ramírez, una figura muy vinculada a la vida pública nerjeña durante las últimas décadas. La propuesta será elevada a pleno con carácter institucional y saldrá adelante si cuenta con el respaldo de los grupos municipales.
El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha comunicado personalmente la decisión a Haro en un encuentro mantenido este martes. El regidor ha destacado que hablar de Paco Haro en Nerja es hacerlo de “todo un referente social”, especialmente por su papel en los medios de comunicación, su compromiso solidario y su colaboración constante con las fiestas y tradiciones locales.
Armijo ha subrayado que se trata de un “merecido reconocimiento” a una persona muy querida en el municipio, al dar su nombre precisamente a la calle que le vio nacer. Durante el encuentro, el alcalde también le trasladó sus mejores deseos de recuperación tras el difícil proceso de salud que ha afrontado recientemente.
¿Quién es Paco Haro?
Paco Haro está considerado uno de los pioneros de la radio local en Nerja. Desde 1983, junto a sus hermanos Jorge y Antonio, ha desarrollado una amplia trayectoria como locutor en emisoras como Radio Narixa, Radio Juventud, Radio Nerja, Onda Nerja y Radio Torrox Internacional, además de participar en distintos programas de televisión local.
Su figura también está ligada a numerosas iniciativas benéficas. Haro ha utilizado durante años los medios de comunicación como altavoz para impulsar campañas de ayuda a vecinos de Nerja y Maro que atravesaban situaciones complicadas. Además, ha sido reconocido como donante de sangre ejemplar, con la distinción de la Gota de Brillante tras superar el centenar de donaciones.
Una actividad profesional y cultural muy intensa
A su faceta como comunicador y colaborador social se suma su aportación al ámbito cultural. Paco Haro ha participado en la formación de jóvenes como profesor de escenografía en la Casa de Oficios y Escuela Taller Sierramar, y ha colaborado en el diseño y realización de decorados para citas destacadas como la Feria de Nerja, la Navidad, el Carnaval y Maroween.
Con este cambio de nombre, Nerja busca dejar constancia en su callejero de la huella de un vecino que ha formado parte activa de la vida cultural, festiva y solidaria del municipio.
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