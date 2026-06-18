Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la Cuesta del Visillo de Torre del Mar

Una persona ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico registrado en Torre del Mar, núcleo de población de Vélez-Málaga, tras la colisión entre una moto y una furgoneta. El suceso ha tenido lugar en la Cuesta del Visillo, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso se ha producido sobre las 17:55 horas, después de que se notificara el impacto entre un motorista, del que no ha trascendido la edad, y una furgoneta en esta zona de Torre del Mar.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Los servicios movilizados no han podido evitar el fallecimiento de la víctima.

Levantamiento del cadáver

Según han indicado fuentes de la Policía Local, se ha procedido al levantamiento del cadáver y se han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El accidente deja una víctima mortal en una de las zonas de Vélez-Málaga y mantiene abierta la investigación sobre cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.